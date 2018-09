Politička scena bruji: Razvodi se jedan od najintrigantnijih parova?

Kriza je po svemu sudeći predsjednika SDP-a Davora Bernardića stigla na svim frontama, od one političke do one životne pa se sve intenzivnije na političkoj pozornici spekulira o tome da ga je napustila i njegova vjerna partnerica, supruga Irena. Dio medija ovih se dana zapitao gdje je Bernardićeva supruga i je li se ovaj bračni par uslijed političke krize koja ga je sustigla razveo.

Tema je to kojom se naš portal bavio prije nekoliko mjeseci, a koja se polako, ali sigurno svodi na onu gdje ima vatre ima i dima. Ostavština Zorana Milanovića, napuštanje članova i rušilački pohodi tek su dio Bernardićevih tegoba na koje je po svemu sudeći previše stavio fokus pa ga je navodno napustila i životna suputnica. Njegova samozatajna Irena Bernardić, rođena Coljak.

Podsjetimo, ova dama u Bernardića se zaljubila još u studentskim danima, a ljubav su potvrdili svadbom koja se odvila 2011. godine. No, početkom prošle godine, Irena je navodno napustila njihovo novozagrebačko ljubavno gnijezdo. Je li doista došlo do trajnog prekida njihova braka ili su samo privremeno zahladili odnose ostaje nepoznato, jednako kao što se ne zna radi li se u ovoj priči koja se nezaustavljivo širi partijskim hodnicima uistinu o brakolomu ili tek još jednom u nizu podmetanja od strane unutarstranačke oporbe.

Bilo kako bilo, uz Coljak je vezana i Berina prva politička afera. Naime, u javnost je prije nekoliko godina isplivala informacija kako je na njegovu intervenciju supruga Bernardić zaposlena u Odjelu za javnu nabavu Zagrebačkog holdinga. No, iako je ta informacija u više navrata demantirana, sumnja je ostala. Nedugo potom, zaposlila se u tvrtki HPP iz sastava Hrvatske pošte.