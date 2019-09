POLITIČKA ARENA GORI ZBOG DNEVNO.HR-a: Koga su štitili Ćorić i Plenković?

Novinar portala Dnevno.hr Marin Vlahović po svemu sudeći spretniji je od predstavnika hrvatskih institucija, jer priču o direktoru Fonda za zaštitu okoliša Dubravku Ponošu o kojem ovih dana bruji cijela Hrvatska, objavio je prije gotovo pola godine. No tada su svi, po već uhodanim navikama, nojevski gurnuli glavu u pijesak. Ponoš je danas problem cijele Hrvatske, ali i veliki problem Plenkovićeve Vlade, koja sliježe ramenima kao da se njih ‘igranke’ u Fondu naprosto ne tiču, premda je riječ o čovjeku nad čijim je resorom nadležan HDZ-ov ministar Ćorić. Da su o snimci, na kojoj se čuje kako prijeti kolegi Mislavu Kotarcu, i prije medijske hajke i njegove konferencije za medije svi sve znali, posvjedočio je u Saboru Mostov Nikola Grmoja koji je ispričao da mu se u travnju ove godine obratio Kotarac izvjestivši ga o prijetnjama koje dobiva od Ponoša. Grmoja je rekao da su Plenković, ali i Tomislav Ćorić, za prijetnje znali i ranije.

”U travnju sam postavio zastupničko pitanje o prijetnjama i nakon pet i nešto mjeseci odgovora nema, premda je predviđen rok za odgovor od 30 dana. Imam tu pitanje koje sam uputio ministru Ćoriću i premijeru Andreju Plenkoviću. Ne mogu reći da nisu obaviješteni”, rekao je u Saboru Grmoja dodajući da se u ovom slučaju ne radi samo o prijetnjama te da Ponoševim davanjem ostavke priča nije okončana. ”Niste time zaključili priču. Sad otvaramo priču što ste sve radili u Fondu i priču odgovornosti ministra i premijera jer su bili upoznati s prijetnjama i ništa nisu poduzeli”, rekao je Mostovac napominjući da Ćorić od travnja nije reagirao na ove spoznaje jer mu je bilo bitno da zadrži koalicijske partnere iz HNS-a budući da Ponoš pripada toj maloj stranci, za veliku korupciju i kriminal. Primjedbu je uputio i predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću kojemu je poručio da bi, da je reagirao na požurnicu, javnost za prijetnje Kotarcu doznala još u srpnju. ”Ali on očito ne može ništa protiv Vlade i premijera”, rekao je Grmoja za Jandrokovića. Hoće li nakon ove priče uz Ponoša odstupiti i Ćorić, ako ništa drugo, barem iz moralnih razloga? Naravno da neće, hoće li otići europejac Plenković, naravno da neće. Jer nisu odlazili ni prije, jer je hrvatska politika leglo afera na koje se nitko ne osvrće i do kojih nikome nije stalo. Ta, uostalom i prije nekoliko tjedana Ćorić je hrvatskoj javnosti jasno dao do znanja da je on taj koji je iznad zakona.

Podsjetimo, kao što je naš portal također ranije pisao, Ćorića je u svojim javnim nastupima žestoko prozivala hrvatska braniteljica, doktorica Ljiljana Zmijanović. Ona je nastojala skrenuti pozornost na događanja u NP Krka kada je ovaj ministar dva puta donio rješenje o imenovanju Nelle Slavice za ravnateljicu te insititucije, i to nakon što je Upravni sud poništio rješenje o njezinom prvom imenovanju. Odlukom splitskog Upravnog suda od 18. srpnja, poništava se rješenje Ministarstva zaštite okoliša o Slavičinom imenovanju na mjesto ravnateljice NP Krka, međutim, odluku o njezinom povratku na posao, par dana kasnije, donosi ministar Ćorić ignorirajući sudsku odluku. Ispod radara prošla je Ćorićeva odluka da prepusti parkove prirode, uključujući i Dinaride na korištenje naftnim kompanijama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Istraživanje ugljikovodika na području Dinarida uključuje i samu Dinaru, te Kamešnicu, a Ćorićevo je, pak, stajalište da takva istraživanja prirodi ne smetaju. On s tim nema namjeru stati – štoviše, proširit će ih i na ostalih 11 parkova prirode – od Biokova sve do Velebita, Učke, te od Lastovskog otočja do Vranskog jezera. Ministar, koji bi prvi trebao štititi okoliš, ovaj je plan skovao prije nekoliko mjeseci, a u realizaciju je krenuo na panelu ‘Energetika i naftne kompanije u izazovima 21. stoljeća’, koji su organizirali – kakve li slučajnosti (!) – najveća ruska i svjetska naftna kompanija Transeft i Janaf.