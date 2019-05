POLITIČARI POSTELJARI U BIZNISU ‘ZIMMER FREI’: Tko zarađuje 51.760 kuna tjedno

U uređenim državama politika se smatra časnom profesijom, u koju najistaknutiji kadrovi ulaze kada se ostvare te pokažu i dokažu da su uspjeli u privatnom poslu ili nekoj drugoj karijeri. No, kada govorimo o Hrvatskoj, prosječnom promatraču zbivanja u našoj maloj političkoj bari posve je jasno kako je politika za mnoge bila i ostala poligon za bogaćenje. Osim što hrvatski političari nerijetko, što javno, što daleko od očiju javnosti, surađuju s poduzetnicima upitnih biografija, dio njih okušao se i u poduzetničkim vodama, a jedna od najapsurdnijih stavki hrvatske politike jest to što u njoj stoluju i pojedinci koji nemaju ni dana radnog iskustva izvan te branše.

A kako to izgleda kada političari posluju, možda se najbolje vidi iz popisa njihove imovine. Tako je ovih dana pod povećalo došla imovina ministara Gorana Marića i Tomislava Tolušića, a prije nekoliko tjedana zanimanje je izazvao i Mercedes pred kućom ministrice Gabrijele Žalac. Međutim, čini se da je to samo kap u moru…

Kada govorimo o imovini i HDZ-ovcima, teško je ne spomenuti jednoga od najimućnijih članova vladajućih – ministra Lovru Kuščevića. Ovaj diplomirani pravnik pet je godina radio u privatnom sektoru, prvo kao voditelj prodaje u dvjema tvrtkama, da bi zatim pokrenuo i vlastitu tvrtku Kuščević d.o.o., a prema podacima iz njegove biografije, radilo se o tvrtki sa 13 zaposlenih, koja je ostvarivala izvrsne poslovne rezultate. Direktorsku poziciju u vlastitoj tvrtki Kuščević napušta 2005. godine, kada postaje načelnik Općine Nerežišće. Nedugo potom tvrtku prodaje te se sve ozbiljnije angažira u političkom životu HDZ-a, u koji je ušao kao maloljetnik.

Imovinska kartica ministra Kuščevića otkriva kako njegova plaća iznosi oko 17.440 kuna. U kontekstu ove priče zgodno je spomenuti kako se Kuščevićeva supruga bavi iznajmljivanjem smještaja u kući, od čega godišnje zaradi 80.000 kuna. Kada govorimo o nekretninama, nemoguće je ne zamijetiti da je Kuščević pravi sretnik: posjeduje kuću s okućnicom u Nerežišću površine 952 četvorna metra, čija se vrijednost procjenjuje na šest milijuna kuna, tu je i gospodarski objekt od 60 kvadrata u istom mjestu, a vrijednost mu se procjenjuje na 200.000 kuna, voćnjak od 2549 kvadrata vrijedan je sto tisuća kuna, a 150.000 kn vrijedna je šuma površine 14 784 četvorna metra. Supruga u Nerežišću posjeduje građevinsko zemljište koje se prostire na 4000 kvadrata, a vrijedno je oko 750.000 kuna. U voznom parku ministra Kuščevića tri su auta i čamac. Honda iz 2000. godine vrijedi oko deset tisuća kuna, a tu si i dva Mercedesa – jedan, registriran na ime njegove supruge, vrijedan tri tisuće kuna, datira iz 1980. godine, a drugi, iz 1989. godine, vrijedi 7000 kuna. Čamac koji posjeduju vrijedi 50.000 kuna.

Osim Kuščevića, valja podsjetiti kako je karijeru u HDZ-u svojevremeno gradio bivši šef Hrvatske gospodarske komore Nadan Vidošević. Pravosudna trakavica i javno propitkivanje njegove imovine, nisu stopirali Vidoševićeve poslovne ambicije. Štoviše, on i danas spada u kategoriju onih koji imaju nos za biznis. U skladu s time, Vidošević i danas iznajmljuje tri vile na moru, ali i imanje u Gorskom kotaru. I tu dolazimo do apsurda: riječ je o imovini koju je sud blokirao do pravomoćne presude, što znači da nekretnine ne može prodati, ali može ih koristiti da bi na njima profitirao. Raskošno imanje okruženo šumom Vidošević je registrirao kao planinarski dom, time je vješto izbjegao plaćanje 500 kuna poreza državi, a najam za vjenčanja od petka do nedjelje stoji oko 2500 eura. Breza, Jela i Smreka nazivi su triju drvenih kuća za odmor koji se nude posjetiteljima imanja. Jela je najveća kuća u koju stane šest gostiju, druge su kuće predviđene za četvero ljudi. Luksuza, naravno, ne manjka. Posjetitelji Jele mogu uživati u sauni i zatvorenom bazenu. Na ranču se nalazi i jezero koje okružuju kuće za kuhanje i roštiljanje, a dozu luksuza i raskoši daju i prostori za biljar i mali nogomet.

Prihode Vidošević podebljava najmom vila na moru, a onu posljednju, smještenu u Nemiri nedaleko od Omiša, na popis svoje imovine uvrstio je malo prije uhićenja. Tri vile koje posjeduju nude se na brojnim stranicama koje se bave najmom sezonskog smještaja, a na tim stranicama može se saznati i kako je riječ o atraktivnim nekretninama smještenima tik uz more. Villa Marija udaljenja je samo desetak metara od plaže, Apartmane Inu i Villu Zrinku od mora dijeli sto metara. Za uživanje u tom luksuzu treba iskeširati 1500 kuna po danu.

Svog kandidata za nadmetanje u luksuzu ima i bivši imotski gradonačelnik, HDZ-ovac Ante Đuzel, koji je u svojem kraju, zajedno s bratom, sagradio ozbiljno zdanje. “Đuzelovi dvori”, tako u imotskom kraju nazivaju nekretninu smještenu u ulici Deveruša u Imotskom, gdje je nikao objekt na oko 500 kvadrata. Sedam soba i osam kupaonica, teniski tereni, teretana, sauna, bazen od oko sto kvadrata, masažna kada – sve su to luksuzi koji se nude na imanju bivšega gradonačelnika. Na koliki kapacitet posjetitelja računa, govori i činjenica da se ispred zdanja prostire parkiralište za šest osoba. Inače, Đuzel je u gradnju s bratom uložio gotovo pola milijuna eura, a u vrijeme kada je kuća podizana radio je kao gradonačelnik za plaću od oko 12.556 kuna. Valja, međutim, znati, da je baš u to doba gradnju tog velebnog zdanja s basnoslovnim pogledom na Imotsko polje i Biokovo sufinancirala čak i Vlada. Ako vam je dah zastao i poželjeli ste odmoriti mozak u Đuzelovim dvorima, još jednom duboko udahnite jer tjedan dana u špici sezone stoji 51.760 kuna. U drugim terminima najam je 23.879 kuna.

Oni željni luksuza mogu se smjestiti i u nekretninama Ivice Todorića. On, doduše, nikada formalno nije bio pripadnik neke političke opcije, ali samo naivac može povjerovati u teoriju da je imovinu stekao bez političkog blagoslova. Naime, osim što se mogu unajmiti Kulmerovi dvori, oni željni svježeg zraka i prirode mogu uživati u Čarobnoj kolibi, smještenoj u Hlevici u Gorskom kotaru, a tim se biznisom bavi Todorićeva kći Iva Balent. Koliba koja odiše luksuzom zainteresiranima je dostupna kroz dnevni ili tjedni najam. Kao što su se nekoć K-plus proizvodi nudili na akcijama, tako se i danas ova gorskokotarska vila za tri noćenja nudi za samo 4387 kuna, a može ugostiti osam osoba. Koliko su Todorići dobronamjerni, govori podatak kako posjetitelji po dolasku dobivaju tortu, a uz to mogu koristiti saunu bez ograničenja.

Naravno, valja napomenuti da od luskuznih ponuda nisu cijepljeni ni političari iz drugih opcija. Sjećate se Veljka Ostojića, ministra turizma u Kukuriku vladi koji je posrnuo zbog priče o malverzaciji sa zemljištima? E, pa danas živi znatno spokojnije, a čini se i unosnije. U istarskom selu Zamask podigao je Vilu Vistu, koja je kategorizirana s pet zvjezdica. Riječ je o kući u kojoj možete uživati uz kamin ili uz bazen, a tu je i privatni vrt s povrćem. U špici sezone za čari Ostojićeve vile valja iskeširati 41 tisuću kuna za tjedan dana odmora. Ipak je riječ o 250 kvadrata, oko kojih se bivši ministar dobrano oznojio, jer kako drugačije objasniti činjenicu da je svoje raskošno zdanje gradio u vrijeme dok mu je plaća bila 18.600 kuna.

I Darko Lorencin pobjegao je od politike, pa tako bivši ministar turizma zainteresiranima nudi kuću u Donjoj Kalčini, također u Istri. Da mu u politici baš i ne ide, shvatio je nedavno SDP-ov bivši splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, a iako nos za politiku šteka, nos za biznis radi kao švicarski sat. Nedaleko od Splita u Brštanovu, u Dalamtinskoj zagori, sagradio je vilu koja se reklamira kao open space kuća. Uz bazen i voćnjak, posjetitelji se mogu osladiti i u vinogradu. Desetak tisuća četvornih metara, na koliko se imanje prostire, zapravo je obiteljska imovina Baldasarove žene Snježane, a poželite li ondje predahnuti, ponesite oko 1500 kuna za noć. Za biznis se nedavno odlučio i bivši premijer Tihomir Orešković, koji je u svojem kratkom mandatu narodu otkrio kako voli građevine. I da, doista ih voli. Prošlog je ljeta postao vlasnik vile na Braču, te se, kako je sam priznao, vratio u privatni biznis iz kojega je, uostalom, i došao.

No, ne ide svim političarima u privatnim vodama jednako dobro kao što im je išlo u politici – živi dokaz za to je Nikica Valentić. Iako ga se i danas opisuje kao najuspješnijeg hrvatskog premijera svih vremena, njegov biznis s nekretninama završio je neslavno. Ni saborski zastupnik i jedan od osnivača HSLS-a Goranko Fižulić nije bio previše uspješan u privatnom biznisu, pa je tako formirao Magmu, nekadašnje poslovno carstvo u kojem je radilo više od tisuću ljudi, a koje se među ostalim zasnivalo na trgovini igračkama. No, s vremenom, tvrtka je nanizala milijunske račune, završila u blokadi, radnici su mjesecima iščekivali svoje plaće prozivajući Fižulića, koji je prozivke odbacivao.

Najprepoznatljiviji političar varaždinskog kraja, šef Reformista, bivši ministar i lider HNS-a, sve je to Radimir Čačić, aktualni varaždinski župan u čijoj se biografiji također mogu pronaći poduzetnički pokušaji, od kojih dio njih nije prošao u skladu s očekivanjima koja bi se mogla imati od Čačića, s obzirom na to da ga se nerijetko opisuje kao stručnjaka za poduzetništvo. Naime, lani je varaždinski Trgovački sud otvorio stečajni postupak nad varaždinskim Coningom, subjektom iz nekadašnjeg sustava uz koji se vezalo Čačića. Inače, Coning je u vlasništvu imao tri hotelska objekta koja uključuju apartmansko naselje Zelena Punta u Kukuljici na Ugljanu, potom hotel Pagus na Pagu te hotel Trakošćan.

Za jedne majka, za druge maćeha, hrvatska politika nekima je doista poslužila kao platforma kroz koju su gradili raskošne vile i karijere. Što su za to vrijeme radile hrvatske institucije i njihovi predstavnici, pitanje je na koje odgovor do danas nitko nije ponudio.