POLICIJA TRAGA ZA NASILNICIMA KOJI SU NAPALI RIJEČKE MATURANTE! Dosad još nitko od sudionika tučnjave nije priveden

Autor: Dnevno.hr

Riječki maturanti otišli su na trodnevni izlet u Pulu kako bi proslavili završetak srednjoškolskog školovanja, ali umjesto da uživaju sve je otišlo u pogrešnom smjeru. Već prve noći završili su razbijenih glava i izbijenih zubi. Naime, s petka na subotu oko 1,30 sati na pulskoj Rivi 15 maturanata riječke Elektrotehničke škole napalo je pedesetak nasilnika.

“Pulska policija je 28. svibnja oko 1,30 sati zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Ulici Riva u Puli. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da se nakon verbalnog sukoba fizički sukobilo više osoba. Na mjestu događaja nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć. Naknadno je u pulskoj bolnici pomoć zatražio 18-godišnjak te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policijski službenici nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ovog događaja i poduzimaju mjere i radnje na pronalasku počinitelja”, priopćili su iz policije.

Policija obavlja razgovore s osobama koje imaju saznanja o tom događaju, no dosad još nitko od sudionika tučnjave nije priveden.





Gradonačelnik Pule Filip Zoričić se nakon incidenta oglasio na svom Facebooku i poručio.

“Opet se moram ispričavati zbog skupine mladića koji su svoje frustracije iskazali na ovoj djeci. Ne znam do kada i kako. Žao mi je kao gradonačelniku grada u koji ljudi dolaze živjeti i ostati. U gradu u kojem je svatko dobrodošao, sada već niz ovakvih sukoba. Ispričavam se svima! Od policije očekujem da privede sve te huligane. Govorim ovo kao gradonačelnik i kao roditelj. Dosta više toga! To nije nikakva hrabrost! Isprike gradonačelniku Rijeke, Elektro-tehničkoj školi iz Rijeke, djeci i roditeljima. Sram me i žao mi je. Idući tjedan ćemo sazvati Vijeće za prevenciju kriminaliteta i vidjeti što je to trulo, da se takve stvari događaju”, napisao je.