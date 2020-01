Policija prijavila dvije djevojke zbog prostitucije: Među njima i poznata missica, prva pratilja pobjednice izbora ljepote

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Pružanje seksualnih usluga u pojedinim salonima za masažu nije novost, a često djelatnice koje usliše seksualne želje klijentima, završe pod lupom policije i suda. Dvije bivše djelatnice jednog zagrebačkog salona za masažu optužile su vlasnicu salona da ih je upravo ona tjerala da razvesele klijente ekstra željama, piše Jutarnji.hr.

A rezime toga su prekršajne prijave protiv dviju djevojaka od kojih se jedna prije nekoliko godina u javnosti pojavila kao prva pratilja jednog renomiranog izbora ljepote u Lijepoj našoj. Za razliku od bivše misice u ranim 20-ima koja je nepuna dva mjeseca radila u navedenom salonu, njezina nešto starija kolegica punih šest mjeseci je masirala klijente na razne načine. A kako se u slučaj umiješala policija, obje su djevojke prijavljene za odavanje prostituciji.

Za policiju je to kršenje članka 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa su obje, sad već bivše maserke, na Prekršajnom sudu novčano kažnjene sa po 754 kune te navedeni iznos moraju uplatiti u državni proračun.

“Smatram se krivom. Radila sam do početka siječnja 2019. u tom salonu za masažu. Vlasnica salona je tražila da klijentima zadovoljavam seksualni nagon. Srećom, taj sam posao radila kratko. Uspjela sam se zaposliti na drugom radnom mjestu. Žao mi je što sam to radila. I iskreno želim zaboraviti to životno razdoblje”, otkrila je bivša missica koja se u međuvremenu udala i postala majka.

Druga maserka prisjetila se okolnosti pod kojima je pola godine masirala klijente i odala se prostituciji te je također uprla prstom u vlasnicu salona za masažu.