POLICIJA BIH OTKRIVENA: Organizirano prebacuju migrante na hrvatski teritorij

Autor: Dnevno, B.V.

Nakon niz optužbi koje su pristizale na račun hrvatske policija zbog navodnog nehumanog postupanja prema migrantima, napokon je otkriveno što radi bosanskohercegovačka policija. U javnost je naime procurila snimka kolone migranata u Bosni i Hercegovini gdje u pratnji tamošnje policije u kolonama koračaju cestom nedaleko od Bihaća.

Migranti koji iz Bosne i Hercegovine svoju sreću žele naći na zapadu mjesecima se pokušavaju probiti preko Hrvatske do ostatka Europe. Sve to rade i uz asistenciju BiH policije, koja ih doslovno vodi do kampa tik uz hrvatsku granicu. Vidljivo je to iz snimke u čijem je posjedu Dnevnik Nove TV.

Prizori poput ovog su nažalost svakodnevni.”Vrlo smo zabrinuti ovom snimkom, a čujemo da ima još takvih snimki i događaja gdje se grupe od po stotinjak ilegalnih migranata organizirano od strane policije de facto protjeruju u Hrvatsku, odnosno stavljaju u taj improvizirani kamp koji je van svih humanitarnih standarda”, rekao je Zoran Ničeno za Dnevnik Nove TV, načelnik Uprave za granicu.

Dnevnik Nove TV navodi i kako se improvizirani kamp, u kojem ne postoji osnovna infrastruktura, nalazi u Vučjaku nadomak Bihaća, svega šest kilometara od hrvatske granice, na prostoru koji je nekad bio odlagalište otpada, a migrante se u nj useljava otprije oko dva mjeseca. U šatorima usred šume navodno spava oko 700 ljudi, iako neke procjene govore da ih je u okolici i dva puta više.

Migranti u kampu ne ostaju. Preko noći na sve moguće načine pokušavaju prijeći granicu. Iako i na ovom području imaju zajedničke patrole, BiH Hrvatskoj radi probleme, tvrdi sugovornik Nove TV Selam Midžić iz bihaćkog Crvenog križa.

“Razumijemo da kanton ima problema s tolikim brojem ljudi, međutim, taj pritisak na naše granice je potpuno nedopustiv. Zabrinuti smo biranjem lokacija za smještaj migranata neposredno uz granicu; Hrvatska kao članica EU uplaćuje BiH za njihov smještaj, za humanitarni aspekt tih migranata, a da ti ljudi bivaju – nesmješteni”, komentirao je, pak, taj podatak Ničeno.