POLICAJCI DJEČAKU ISPUNILI ŽIVOTNI SAN: ‘Smijenjen’ načelnik policije, a gradonačelnik završio u ‘pritvoru’

Krunoslav Golubić (18) iz Hrastovca Topličkog, dječak je koji boluje od Down sindroma, on je izrazio želju da na kratko postane načelnik Policijske postaje, a dobri su mu djelatnici MUP-a to i omogućili.

U petak je posjetio policijsku postaju Novi Marof, u ranijem su razgovoru s radijskim voditeljem Jurajem Galinom i gradonačelnikom Sinišom Jenkačem dogovorili kako će upravo on na jedan dan preuzeti ulogu načelnika ove policijske postaje.

Kontaktirajući glasnogovornicu Policijske uprave varaždinske Marinu Kolarić i načelnika Policijske postaje Novi Marof Roberta Maltara, bez većih su problema uspjeli ostvariti želju mladiću iz Hrastovca.

Djelatnici PP Novi Marof rekli su nam “Neizmjerno nam je drago da smo Krunoslavu uspjeli ostvariti želju, bila su potrebna odobrenja, no sve se isplatilo kada smo u njegovim očima vidjeli oduševljenje. On oduvijek želi biti policajac, a ovo je petka to i uspio.”

Na pitanje koliko je dugo Krunoslav boravio kod njih, rekli su nam: ” Nažalost nije bilo moguće cjelodnevno druženje zbog posla koji svakodnevno obavljamo, no i dva sata koliko je proveo s nama bila su mu od velikog značaja!”

Preuzevši dužnost načelnika Krunoslav se odlično snašao, a prvi potez ‘na novom radnom mjestu’ bio mu je premještaj svih djelatnika Policijske postaje te je tako ‘bivšeg’ načelnika premjestio na prijemni šalter. Odabrao si je tajnicu, asistenticu i druge suradnike, nakon čega je obišao cijelu Policijsku postaju, upoznavši se sa svim kolegama.

A na kraju svoje ‘smjene’ sve je iznenadio jednom pomalo smiješnom idejom. Naime Krunoslav je odlučio u pritvor smjestiti gradonačelnika Jenkača i načelnika Maltara, koji su se samo obećanjem da će se popraviti, uspjeli izvući iz zatvora.

Djelatnici PP Novi Marof zaključili su: ” Krunoslav je vrlo komunikativna i draga osoba, puna ljubavi i iskrenosti, od koje bi mnogi od nas mogli puno naučiti.”