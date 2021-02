Policajac koji ga je koštao fotelje, a čijoj je kćeri kasnije Bandić bio krsni kum, bez teksta nakon tužne vijesti

Autor: T.Š.

Četiri godine Policijske Akademije umalo su otišle u nepovrat u danu koji je ovom čovjeku u potpunosti preokrenuti život. Bilo je to 5. siječnja 2002. godine na Ksaverskoj cesti u Zagrebu, kad je mladi policajac Krešimir Mišić intervenirao u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao zagrebački gradonačelnik Milan Bandić s previše promila u krvi.

Njegova kalvarija je počela 15. veljače te godine, kada je u novinama objavljen tekst o Bandićevoj prometnoj nesreći, začinjen preslikama pisanog policijskog izvješća i nadopunjen sočnim detaljima s policijske intervencije.

“Istoga dana kad je u »Jutarnjem listu« objavljen tekst prema mojem zapisniku, privremeno sam udaljen s dužnosti. Taj sam dan devet sati proveo na raznim saslušanjima i obavjesnim razgovorima, a kad sam inzistirao da mi kažu zbog čega me ispituju, da li u svojstvu okrivljenog ili svjedoka, odnosno kad sam tražio odvjetnika, shvatili su to kao nedolično ponašanje prema nadređenom. Za to su me bili optužili i u stegovnom postupku, ali taj je dio optužbi morao biti odbačen, jer je smiješan”, ispričao je prije nekoliko godina Krešimir Mišić.

Tada 24 godišnji mladić iz Slavonskog Broda svoj je posao odrađivao onako kako je naučio na Akademiji, no nije ni slutio kako će se tad od njega gotovo direktno zahtijevati da postupi suprotno njegovim uvjerenjima.

Mišić je završio na stegovnom postupku u kojem ga se teretilo za “curenje” informacija novinarima, zbog čega je u konačnici dobiva otkaz, dok je Bandić na zahjev SDP-a morao dati neopozivu ostavku.









Zanimljivo, u samom je stegovnom postupku utvrđeno da je on jedini od trojice policajaca koji nije pristao izbaciti iz izvješća dio o vađenju Bandića iz automobila, kako je to tražio pomoćnik načelnika postaje prometne policije Mile Klanac.

Naime, Klanac je 5. siječnja, kad je Bandić imao nesreću, i sam došao na Ksaversku cestu. Bandić je već tad odradio dobar dio svojih ispada, a policajci su ga pokušavali nagovoriti da puše u uređaj za mjerenje alkohola. On je to uporno odbijao, ali na nagovor Klanca, koji ga je i odveo kući, napuhao je dräger ispred svojeg doma, par sati nakon nesreće.

Nakon te cjelovečernje drame, policajci su trebali napisati službene izvještaje. Mišić je pritom tvrdio da je Bandića morao na silu izvlačiti iz vozila, no to je izostavljeno iz prekršajne prijave.









Osim što je dobio otkaz zbog navodnog curenja informacija novinarima, Mišić je stegovno osuđen i zbog nemarnog rada. Naime, temeljitom policijskom istragom utvrđeno je da Mišić za mjesec i pol dana prošle godine, nije razdužio 92 predmeta, odnosno nije ih dovršio i otposlao odgovarajuće prijave, kaznene ili prekršajne.

U proljeće 2003. Mišić se vraća na posao

Upravni sud je uvažio Mišićevu tužbu, poništio presudu disciplinskog suda MUP-a od 30. kolovoza 2002. kojom se Mišiću daje otkaz te naložio novu presudu.

“Sretan sam jer za to smo se moj odvjetnik i ja borili od prvog dana. Ta je odluka zakonski opravdana i zadovoljan sam ako ona znači doista povratak na posao u normalnim uvjetima”, kazao je tad Mišić, koji se u srpnju 2003. planirao vjenčati s djevojkom Violetom.









Tri godine kasnije, Bandić je krsni kum Mišićevoj kćeri

Tri godine kasnije 05. siječnja 2006. godine, Mišić s Violetom dobiva kćerkicu, kojoj je Bandić bio krsni kum

“Trebao sam mu biti vjenčani kum, ali nisam, pa ću biti krsni kum njegovoj nedavno rođenoj kćerkici”, izjavio je tada ponosno gradonačelnik Bandić.

I Mišić je tada potvrdio kako je s Bandićev u dobrim odnosima, te nije vidio razloga zašto tako ne bi bilo.

“Dosta nam se toga lošeg dogodilo u životu, i njemu i meni,” kazao je tom prilikom, no nije komentirao zašto Bandić nije bio njegov kum na vjenčanju.

Kontaktirali smo Mišića nakon saznanja o smrti zagrebačkog gradonačelnika no ovaj policajac jedva je izustio nekoliko riječi kojima je dao do znanja da nema komentar na ovu vijest.