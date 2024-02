Pola milijuna Hrvata ubrzo će imati pravo na dodatna novčana sredstva: Vidite jeste li među njima

Autor: Dnevno.hr

Nove zakonske izmjene kojima će dječji doplatak biti povećan te obuhvatiti više djece stupit će na snagu od 1. ožujka. Dohodovni cenzus po kojem se on računa bit će povećan sa 70 na 140 posto proračunske osnovice, odnosno s 309,01 na 618,02 eura što znači da će pravo na dječji doplatak ostvarivati svi s prihodima do tog iznosa po članu kućanstva.

Iz Vlade su ranije procijenili kako bi ovim izmjenama trebalo biti obuhvaćeno oko 511.000 djece, što je gotovo dvostruko više nego dosad, odnosno dvije trećine ukupne populacije djece u Hrvatskoj. Bit će povećani i iznosi doplatka, a umjesto dosadašnja tri platna razreda bit će ih pet.

Najveći iznos doplatka iznosit će 61,80 eura, a na njega će imati pravo obitelji koje po članu imaju manje od 88,29 eura prihoda mjesečno. Doplatak od 55,18 eura moći će dobivati sve obitelji koje imaju prihode po članu od 88,30 do 176,58 eura. Nešto niži doplatak, od 48,56 eura dobit će oni s prihodima od 176,59 do 264,86 eura, a oni s prihodima od 264,87 do 441,44 eura po članu kućanstva moći će računati na 39,73 eura dječjeg doplatka. Naposljetku, dječji doplatak u iznosu od 30,90 eura dobit će svi koji po članu kućanstva primaju manje od 618,02 eura.

Više ljudi dobiva više novca

Potonja kategorija dosad nije imala pravo na dječji doplatak. Primjerice, mjesečni prihodi obitelji s dvoje djece dosad nisu mogli biti veći od 1236 eura mjesečno, odnosno 309 eura po članu obitelji. Zbog takvog cenzusa pravo na dječji doplatak su imale samo obitelji u kojima su oba roditelja bila na minmalcu ili je jedan od njih bio nezaposlen. Iz Vlade su izračunali da bi prosječni iznos dječjeg doplatka unutar pet novih kategorija trebao iznositi oko 95 eura.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preko kojeg ide isplata dječjeg doplatka, pozvao je sve građane koji lani nisu koristile dječji doplatak, a ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava. Korisnici se mogu prijaviti putem sustava e-Građani, dolaskom u najbližu ispostavu HZMO-a ili slanjem zahtjeva poštom do 29. veljače. Pravo na dječji doplatak bit će priznato i onima koji pošalju zahtjev do kraja lipnja ove godine. Pravo ostvaruju i oni koji imaju dohodak ili mirovinu iz inozemstva. Oni uz zahtjev trebaju priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu ili druge dokaze o neto iznosu inozemnih dohodaka.