‘Pokušali su nas ušutkati’: Sablasne priče o migrantima i područja koja su im atraktivna

Kamera jedne privatne kuće u metkovskom naselju Slatine otkrila je ilegalne migrante, kazuje se na Slobodnoj Dalamciji te dodaje kako se radi o dvojici muškaraca koji su se ilegalno, najvjerojatnije preko brda predolca i Šibanice spustili u Metković. Osim ovoga ilegalnog ulaska preko takozvane zelene granice, granična policija nerijetko se susreće s imigrantima u pokušaju nelegalnih ulazaka u Hrvatskoj, a na ilegalnoj migrantskoj ruti sukladno tome našao se Metković. Problem postaje aktualan kada se zna da su hercegovačka mjesta smještena neposredno uz granicu puna migranata čiji je cilj prijeći granicu te se preko Hrvatske domoći zemalja zapadne Europe. U hercegovačkim gradovima Ljubuškom, Čapljini, ali i drugim mjestima gotovo svakodnevno mogu se sresti skupine migranata, a situaciju je dodatno zategnulo nedavno otvorenje prihvatnog centra u Selakovcu kod Mostara. Svakako vrijedi spomenuti i službene podatke, a prema njima do sada je u BiH koja s ovim podacima i raspolaže ušlo preko 6500 migranata koji imaju tendenciju domići se zapadnoeuropskih država te se stoga očekuje da će dio njih u EU uistinu pokušati ući i preko Metkovića. Kao što je poznato u BiH dolaze migranti kako iz Sirije i Iraka, tako i iz Pakistana, Afganistana, sjeverne Afrike, a dio njih na putu provodi i preko dvije godine te su krijumčarima dali velike iznose novca. U BiH u cvatu je posao prebacivanja migranata preko granice, što nerijetko završava neuspjehom. Zanimljivo je spomenuti da bi migranti iz Hercegovine uskoro mogli zaposjesti Dubrovačko-neretvansku županiju iz dva pravca koja im to omnogućuju- preko Istočne Hercegovine na sela Dubrovačkog Primorja i od Trebinja na granični prijelaz Ivanjica. Migrantima je, tvrdi se u Slobodnoj Dalmaciji posebno zanimljiva dolina Neretve jer ima široku otvorenu kopnenu granicu s BiH, močvarni dio između Gabele i Metkovića koji je suh i prohodan te brdsku granicu preko brda Predolaca ili Dobrnja. Inače, dužnosnici BiH posljednjih tjedana progovaraju o neizvijesnoj i napetoj sigurnosnoj situaciji, a stanju s migrantime ne doprinosit niti pogoršanje vremena koje potiče njihovu tendenciju da se što prije domognu zapadnjih zemalja. U Bihaću i Velikoj Kladuši neslužbeno se govori o minimalno tri tisuće izbjeglica smještenih na pet pozicija kojima upravljaju Crveni križ i Međunarodna organizacija za izbjeglice IOM. Migranti su posljednjih tjedana uočeni i na Plitvicama, ali i u blizini tunela Učka, Dobreća. Mještanima ovih područja strah se uvukao u kožu, a da je tome tako svjedoče i napisi Novog lista.

”Uvukao se strah pod kožu. Zaključavamo vrata, puštamo svjetla upaljena u kući i u dvorištu tijekom cijele noći. Kada se navečer vraćam s posla zamolim muške ukućane da me iziđu van pričekati u dvorište. Nisam osobno imala nikakvih konkretnih iskustava, kontakata s migrantima, međutim mojoj sestrični pred dva mjeseca upali su u kuću njih petero, a među njima i jedna žena. Kada su uočeni razbježali su se. Mi smo obavijestili policiju i neki od njih su i uhvaćeni. Čini mi se kako je ovo naše područje bilo tranzitnije ovoga ljeta za lijepog vrmena, a sada migrante previše ne vidim, vjerujem kako se više kreću noću jer znam čuti lupkanje, šuštanje. Razlog tome su vjerojatno i konstantne ophodnje policije koja odlično radi svoj posao. Obilaze područje i u službenim automobilima i u civilu, a dali su nam i broj telefona na koji možemo dojaviti ako uočimo migrante u nekom području”, ispričala je jedna mještanka Šapjana. Migrantska kretanja uočena su i u Lovranu te Opatiji. Kada je o ovoj tematici riječ u Lijepoj našoj posebno je intrigantna HZZ-ova mjera osposobljavanja na radnom mjestu, koja svakom imigrantu jamči pravo na mjesečnu naknadu od 2752 kuna, uz plaćene troškove prijevoza, osiguranja pri HZMO-u i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. Uz to, imigranti od sada imaju pravo na plaćeno mentorstvo i troškove nastave te polaganje ispita. Tim povodom Generacija obnove organizirala je prosvjed, tvrdeći da su ih HZZ-a htjeli ušutkati.

”Na adresu Generacije obnove iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) pristigao zahtjev za uklanjanje našeg priopćenja vezanog uz mjeru za zapošljavanje imigranata, koju je HZZ početkom tjedna predstavio javnosti. HZZ zahtjeva uklanjanje priopćenja s Facebook stranice, kojega je do sada pogledalo više od 700 tisuća ljudi (https://bit.ly/2PDGStE), te priopćenja sa službene stranačke stranice (http://generacijaobnove.hr).

U svom zahtjevu HZZ ne demantira niti jednu netočnost u našoj reakciji, već ističe da se radi o negativnim tvrdnjama. Drugim riječima, smeta im što je Generacija obnove negativno reagirala na njihovu mjeru i zbog toga zahtijevaju da uklonimo našu reakciju. Također, HZZ je povodom našeg priopćenja izdao svoje priopćenje za javnost (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=48602) u kojemu također ne demantira niti jednu netočnost iz našeg priopćenja.

Ovim putem HZZ-u poručujemo da nas ne će ušutkati te da naše priopćenje ne ćemo ukloniti, jer u njemu nema niti jedne netočnosti”, poručio je šef Generacije obnove Frano Čirko koji se javnosti obratio i nakon prosvjeda koji se odvio ispred središnjeg ureda HZZ-a u Zagrebz.

Predsjednik stranke Frano Čirko pojasnio je zašto je mjera problematična:

”Ova mjera se donosi usred velike imigrantske krize te se time imigrantima šalje poruka da nastave svoj put prema Hrvatskoj, da ih mi ovdje čekamo raširenih ruku te da ćemo ih sve uključiti na hrvatsko tržište rada. Nema dvojbe da se ovdje radi o pripremanju terena za masovnije prihvaćanje imigranta po nalogu Europske unije, a u skladu s Marakeškom deklaracijom koju hrvatska vlada ima namjeru usvojiti“, pojasnio je Čirko.

Čirko tvrdi da smo ovih dana svjedoci orkestralnog guranja priče da Hrvatska mora zapošljavati imigrante zbog nedostatka radnika te da Hrvatska u tome nema alternative.

”To nije istina. Hrvatska ima alternative. Postoji jedan ogroman bazen ljudi u kojemu se nalazi i više nego dovoljno radnika, a taj bazen se zove državna i javna uprava, koja trenutno ima minimalno 100 tisuća ljudi viška. Umjesto da dovodi radnike iz Bangladeša, Nigerije i Pakistana, hrvatskoj vladi poručujemo da posegne za enormno velikom i neefikasnom javnom upravom. Time će pomoći privatnom sektoru u potražnji za radnicima te istovremeno omogućiti smanjenje državne potrošnje, a time i smanjenje poreza te rast plaća“, tvrdi Čirko.

Na kraju konferencije za medije, Čirko se osvrnuo i na najavu usvajanja Marakeške deklaracije od strane hrvatske vlade:

„Pozivamo hrvatsku vladu da svoju migrantsku politiku uskladi s politikama država u našem okruženju – Italijom, Austrijom i Mađarskom – te da ne usvoji Marakešku deklaraciju. Ona je štetna, jer izjednačava status ilegalnih imigranata sa statusom naših državljana te Hrvatska nema nikakvog interesa u usvajanju te deklaracije“, izjavio je Čirko.