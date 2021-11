POKUPEC SE OGRADIO OD FRANCIŠKOVIĆA! Nije ni trebao držati govor? Njegova pojava podijelila je prosvjednike

Zagrebački prosvjed protiv covid-potvrda na kojem se proteklog vikenda okupilo mnoštvo građana prošao je po svemu sudeći bez većih incidenata. Policiji je prijavljen jedan fizički te niz verbalnih napada na novinare, međutim, unatoč tome i usred prosvjeda pred autobusom su se sukobili sami prosvjednici. Naime, govor Marka Franciškovića koji je odjeknuo medijskim prostorom nije bio u planu, a njegova pojava pred autobusom, kao i njegov govor doveli su do podijele među prosvjednicima. Kao što je poznato Francišković je naknadno dio prosvjednika odlučio povesti prema Prisavlju, odnosno prema HRT-u, no na tom putu zaustavila ih je policija. Kako se među djelom prosvjednika može čuti, Francišković je sa skupinom mladića došao pred autobus kada je prosvjed praktički već počeo i tražio da govori. Upravo radi toga došlo je do konflikta između njega i ljudi koji su u autobusu organizirali prosvjed.

Poznati aktivist i vjeroučitelj Ivan Pokupec na društvenim je mrežama pokušao objasniti što se događalo tijekom subotnjeg prosvjeda.

“U jednom trenutku me zaustavlja novinar Priznajem.hr i u panici kaže: ‘Pokupec, zovi nekoga! Franciškovićevi pokušavaju započeti nerede!’ Odlazim tamo i vidim dvadesetak klinaca u pubertetu, od kojih neki u vojnim obilježjima, a neki vidno ‘veseli’, galame i inzistiraju da i Francišković govori.

Policija ih sa znatiželjom promatra, kao da jedva čekaju da krene naguravanje pa da sve ono što godinama treniraju – a nisu imali na kome isprobati – stave u praksu na ovoj žgoljavoj mlađariji.

Bogu hvala, situacija se stišava”, napisao je Pokupec.

Inače Francisković sam sebe opisuje kao publicista, ekonomista i esejista te antiglobalističkog i euroskeptičkog političkog aktivista. Široj javnosti postao je poznat zbog prozivki na račun bivšeg ravnatelja HRT-a Gordana Radmana kojega je na svojem You Tube kanalu nazvao bivšim i daljnjim suradnikom KOS-a koji je podoban nekome nanijeti štetu. Radman je rati te njegove izjave primao smijetnje smrću, a tvrdio je i kako mu je provaljeno u stan pa je radi toga bio primoran zatražiti policijsku zaštitu koja je trajala tri mjeseca. U međuvremenu je Radman tužio Franciškovića koji je spor izgubio te je Radmanu morao platiti 30.000 kuna odštete.

Žestoke obračune s Franciškovićem vodio je nekadašnji SDP-ov ministar policije Ranko Ostojić koji je tvrdio da mu je Francišković prijetio oružjem koje mu je ostalo iz rata, radi čega je osuđen na boravak u psihijatrijsko ustanovi na rok od osam mjeseci te mu je dosuđena mjera prisilnog liječenja u prvih šest mjeseci boravka. Policijski službenici su tada u Franciškovićevom stanu pronašli cijeli arsenal oružja, no on je tvrdio da mu je sve to zajedno s dijagnozom podmetnuto. Po izlasku s liječenja prešao je na islam, a 2019.godine objavio je knjigu pod nazivom Hrvatski džihad u kojoj se zalaže za uvođenje šerijata u Hrvatsku.