POKREĆE SE ZAHTJEV ZA OPOZIV JOŠ JEDNOG MINISTRA? Oporba na nogama: Resor mu grca u aferama

Afera za aferom nižu se u resoru ministra graditeljstva Predraga Štromara. No, ovaj uglađeni HNS-ovac ponaša se kao da se sve to njega ne tiče, pa shodno tome ni u jednom trenutku nije zabilježeno pitanje njegove, u najmanju ruku, moralne odgovornosti pa ni sposobnosti za ravnanjem tim važnim ministarstvom. A u tom važnom ministarstvu, nedavno je glavom platio v.d. direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Krešimir Žunić.

Dotični je zajedno sa sinom, prošle godine dok je bio zamjenik direktora, kupio POS-ov stan u Zadru po povlaštenoj cijeni od 975 eura po četvornom metru. Kada je Štromar uvidio što se dogodilo, najavio je reviziju svih kupnji ili najmova POS-ovih stanova. Što je do tada čekao, nije poznato, ali se zato zna da je revizija pokazala kako je još pet djelatnika APN-a kupilo ili dobilo POS-ov stan u najam.

Na popisu se tako našao i pomoćnik ravnatelja APN-a, Damir Vuletić, koji je povoljno unajmio POS-ov stan u Zapruđu. Radi se o nekretnini od 60 metara četvornih koju je namjeravao i otkupiti po povlaštenoj cijeni. Vuletić za najam izdvaja skromnih 1380 kuna mjesečno, a bude li ga otkupljivao, moći će ga kupiti po cijeni od 1088 eura po kvadratu. Prilikom kupnje odbit će mu se iznos kojega je platio za najamninu.

Neslužbeno se pak saznaje kako su na popisu i četiri djelatnika APN-a koja spadaju u skupinu običnih službenika, ali se isto tako službeno očitovala i oporba pa je tako SDP-ov Franko Vidović otkrio kako razmišljaju o postupku opoziva ministra Štromara, koji je ujedno i potpredsjednik Vlade. Kako je Vidović naveo, zamjeraju mu brojne recentne afere u Agenciji za prometom nekretninama.

“O traženju Štromarove ostavke ne razmišljamo samo zbog APN-a nego i zbog Zakona o najmu stanova kad smo upozoravali da će desetak tisuća obitelji u roku od tri do četiri godine praktički biti prognano na ulicu. To su oni famozni tzv. nacionalizirani stanovi i to je isto grijeh ministra Štromara bez obzira na to tko je to vodio, ali dolazi iz njegovog ministarstva. Čak i njegovi koalicijski partneri govore da on ne zna kadrovirati, što je isto njegov grijeh“, rekao je Vidović na konferenciji za novinare u Saboru, dodajući kako smatra da su se stekli svi uvjeti za Štromarov odlazak iz Vlade.

“30 obitelji koje su podignule kredite i sudjelovale u financiranju stanova s 15 posto te plaćaju kamate na taj kredit upalo je u probleme. Prva ponuda koju im je APN dao je da će im vratiti glavnicu, ali nije rečeno tko će vratiti kamatu. Vlada se načelno zalaže za demografsku politiku, ali kada treba nešto učiniti – djela nema”, ustvrdio je Vidović referirajući se na događanja iz Biograda.

No, osim što nezadovoljstvo tinja u SDP-u, navodno je sve više nezadovoljnika i u HDZ-u u kojem se pitaju do kada će Plenković tolerirati afere i propuste HNS-ovih ministara te zašto za njih ne vrijedi isti kriterij kao za HDZ-ove ministre koji su po brzom postupku ispraćani iz Vlade.