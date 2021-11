POKLONIMO SE SVOJOJ HRVATSKOJ, VUKOVARU I ŠKABRNJI! Emotivna poruka Ante Đapića: ‘Ne pokušavajte ga nitko od vas hodočasnika preotimati Hrvatskoj’

Autor: Iva Međugorac

”Vi, hrvatski ljudi, hrvatski narode, koji se idete duboko pokloniti junacima i žrtvama Vukovara i Škabrnje, gdje god bili tijelom i duhom u tim trenutcima, poklonite se hrvatskom narodu, poklonite se Hrvatskoj”, poručuje to u svojem priopćenju pravaš Anto Đapić dodajući da nisu Vukovar i Škabrnja izuzetak iz hrvatske povijesti.

”Stvarni je heroj naš hrvatski narod. Jer, kad bi mi, današnja privilegirana generacija zastali samo pred herojima naših iskustvenih uspomena, kad bi zastali samo pred slavom i žrtvama ljudi koje pamtimo, pred događajima koji nas čine privilegiranim, koliko god nam to godilo, odrekli bi se svojih korijena. Zato, poklonite se u Vukovaru, Škabrnji, Osijeku, Zagrebu, poklonite se vi u Rijeci, Umagu, Varaždinu, vi u Dubrovniku, Splitu, vi u Mostaru i Tomislavgradu, vi diljem svijeta se poklonite generacijama koje su nam kroz ispričanu i neispričanu povijest, kroz zabranjene i nezabranjene lekcije uz vatre i u školama, govorile o junaštvu hrvatskog naroda. Jedino to ima smisla, jedino to, jedino takav odnos sutra u Vukovaru i Škabrnji, ili gdje god bili, daje puni smisao simbolici našega sjećanja i naših uspomena”, upozorava Đapić dajući svojem priopćenju povijesni kontekst.