Pojavila se velika opasnost za Zorana Milanovića o kojoj nitko ne govori

Autor: Iva Međugorac

Nitko Zorana Milanovića ne može ugroziti u borbi za još jedan mandat, stav je to koji već neko vrijeme kruži među njegovim suradnicima iz Ureda predsjednika koji su svjesni da se koncem godine koja je pred nama održava prvi krug predsjedničkih izbora. Ne samo da su predsjednikovi ljudi sigurni u njegovu pobjedu, nego je evidentno da se Milanović niti nema s kime sukobljavati boreći se za još jedan mandat, budući da sve političke opcije u našoj zemlji svoje predsjedničke kandidate kriju kao zmija noge.

To što se godinu dana prije izbora ne može ni naslutiti tko će biti Milanovićevi izazivači, za njegove je suradnike pokazatelj toga da se svi oni koji i pomišljaju o predsjedničkoj kandidaturi ne usude izaći pred aktualnog predsjednika koji se do sada pokazao kao iznimno karakteran, ali i svadljiv političar bez dlake na jeziku koji taktički eliminira sve one koji mu stanu na žulj ne mareći za to na kojoj se strani političkog spektra nalaze.

Milanovićevi suradnici vjeruju da on radi odličan posao

To se možda ne dopada onima s ljevice koji su ga doveli na čelo države i pojedincima iz HDZ-a no u predsjednikovom timu uvjereni su da on svojim istupima odrađuje odličan posao kojim je uspio osvojiti simpatije građana neovisno o njihovom ideološkom predznaku, što je dobra odskočna daska za kampanju koja mu predstoji. Postoji mogućnost da Milanović u kandidaturu krene kao nestranački kandidat sa nekolicinom svojih suradnika te da odbaci potporu koju mu daje njegov SDP jer smatra da na taj način može dobiti šire biračko tijelo, nego da prihvati potporu stranke kojom ravna Peđa Grbin, a koja se više od godinu dana bori s padom rejtinga.

Milanoviću baš zbog tog problema kojeg njegova nekadašnja stranka ima najviše odgovara da na izbore izađe samostalno što bi mogao biti još jedan bolan udarac za Grbinovu stranku koja je svoju opstojnost uvelike oslonila na aktualnom predsjedniku. S druge je strane Milanović svoju opstojnost pa i impresivan rejting izgradio na kritikama vladajućeg HDZ-a kao i na sukobima s premijerom Andrejom Plenkovićem pa treba očekivati da će se konflikti nastaviti i u ovoj super izbornoj godini. Koliko god ratova da vodili interesantno je primijetiti da predsjednik, i premijer jedan od drugog imaju koristi barem kada su po srijedi njihove političke karijere.

Dok Plenković na sukobima sa predsjednikom Milanovićem gradi imidž stabilnog političara, Milanović je s druge strane i u očima građana u nedostatku adekvatne oporbe prerastao u jedinu protutežu Plenkoviću i njegovoj vlasti. On je zapravo kao što se to u više navrata izreklo u javnom prostoru jedina stvarna oporba Plenkovićevoj stranci čiji je rejting stabilan bez obzira na svu silu afera koje im se pripisuju. Dok se afere nižu HDZ-ovci po pitanju svojeg kandidata za nadolazeće izbore uglavnom šute mada se odnedavno nagađa da bi stranačke boje na izborima za Pantovčak mogao braniti čak i ministar branitelja Tomo Medved.









Plenkovićeva predizborna taktika

Ipak, dio onih upućenih u odnose unutar stranke naglašava kako je skrivanje predsjedničkog kandidata dio Plenkovićeve taktike. Postoji mogućnost da HDZ svojeg predsjedničkog kandidata istakne tek nakon europskih izbora, odnosno početkom ljeta kako bi taj misteriozni netko imao dovoljno vremena da se suoči s Milanovićem, ali i da obiđe zemlju u svrhu kampanje. Sve prije toga za one bliske Plenkoviću bilo bi riskantno i bespotrebno istrčavanje, koje HDZ-u sada kada se sprema za parlamentarne izbore nije potrebno, jer bi u konačnici time otvorili još jednu frontu s Milanovićem, koji je prema njima prerano poletio u namjeri da na predsjedničkim izborima ponovno pobjedi HDZ.

Kako kažu u HDZ-u sadašnje Milanovićeve ankete gotovo su istovjetne onima koje je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović imala nakon tri godine mandata, no isto je tako Milanovićev rejting slabiji od onoga kojega je poslije tri godine mandata imao bivši predsjednik Ivo Josipović, s tim da je dobro poznato da ni Josipović, ni Grabar-Kitarović nisu uspjeli osvojiti drugi mandat. To je za sada za rukom pošlo samo vječnom bivšem predsjedniku Stipi Mesiću.

Iako su mnoge oči uprte u potencijalnog HDZ-ova predsjedničkog kandidata, dio naših sugovornika iz vladajuće stranke smatra da je Milanović već sada pridobio dobar dio birača centra, ali i desnice te da ga s te polutke političke scene rijetko tko i može ugroziti, no zato Milanoviću ugrozu može predstaviti jaki kandidat na ljevici, na kojoj je dio birača razočaran aktualnim predsjednikom baš radi njegova koketiranja s desnicom.









Jedno se vrijeme govorilo da bi Možemo kao svojeg predsjedničkog kandidata mogao istaknuti mladog Bojana Glavaševića, no pitanje je koliko bi uistinu Glavašević imao šanse u srazu s aktualnim predsjednikom i vrsnim retoričarem neupitne političke karizme, a pitanje je i ima li uopće na lijevom spektru uopće političara Milanovićeva kalibra koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu lidersku ulogu.