‘Pohlepna stoko kog vi je*ete?!’ Pogledajte što na Jadranu naplaćuju 120 kn: Za tri mjeseca rada d*kali bi cijelu godinu

Autor: Dnevno

Bivši sudionik showa “Život na vagi”, Marko Kregar, na svojem se Facebook profilu osvrnuo na probleme u turizmu koji su već danima glavna tema u Hrvatskoj. Njegovu objavu u potpunosti prenosimo:

“Moram se osvrnut na sve što sam čuo od kolega i pročitao za našu ljetnu sezonu….

Dakle dolazi danas kolega koji radi sa mnom i kaže mi da je sezona kritična i nikad lošija i kako se svi žale da nema turista, da su im apartmani, restorani, kafići prazni i da nez kako će ovu sezonu preživit…. A potom mi kaže kako porcija srdelica sa prilogom u restoranu dođe 120kn tamo di je on ljetovao… Pa se ja sada pitam koga vi je*ete sa tolikim cijenama? Šta mislite da smo mi UAE i da se*emo novce jer se nekom kretenu sprdnulo da porciju “ušljivih” srdelica naplaćuje 120kn, a za 12kn dobije kilu istih u bilo kojoj ribarnici…. Nije ni čudo što vam sezona propada i nemate ni ljudi ni radnika jer ste pohlepna stoka koja bi za 3mj rada drkala ki*u cijelu zimu pa nabijate cijene i hrane i pića i apartmana i uz to izrabljujete radnike da vam rade za 3000kn po 12h… To samo pokazuje kakvo smo dno od zemlje i nije ni čudo da svi idu u Grčku Tursku itd na more a ne idu na Jadran… A to možemo zahvaliti svima koji nabijaju cijene svega jer su pohlepni i jer dupe zine za novcima… E pa draga moja nacijo neka nam je tako kad smo go*na… Živili “, napisao je Marko.