Poduzetnik kojega je obilježila smrt: Horvatinčić ipak ne mora u zatvor

Tomislav Horvatinčić, koji se nije pojavio u Šibeniku, na izricanju nepravomoćne presude stoga što je navodno na liječenju, ne mora iću u zatvor jer, kao što je poznato izrečena mu je prvostupanjska kazna u trajanju kraćem od pet godina, da je kojim slučajem kazna iznosila pet ili više godina, poduzetnik bi drugostupanjsku presudu morao čekati iza rešetaka. Epilog je ovo nepravomoćne presude izrečene na šibenskom Općinskom sudu, gdje je Horvatinčić kažnjen sa četiri godine, i deset mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je 2011. poginuo talijanski bračni par Salpietro. Sudac Ivan Jurišićkazao je kako sud nije prihvatilo tezu obrane da je optuženik izgubio svijest, što znači da je bio ubrojiv, mogao je shvatiti svoje postupanje i vladati svojom voljom.Osim zatvorske kazne, Horvatinčiću je izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na pet godina, a postane li presuda pravomoćna, morat će platiti 190 tisuća kuna sudskih troškova.

Inače, otkako se počeo ‘povlačiti’ po sudovima, Horvatinčiću ni na poslovnom planu nije išlo pretjerano dobro. Stambeno-poslovni kompleks s podzemnom garažom na zagrebačkom Cvjetnom trgu, kojega se može okarakterizirati i kao kontroverzni projekt, Horvatinčić je šest godina nakon izgradnje odlučio prodati te se planira u potpunosti posvetiti novom projektu u Svetoj Nedjelji, a novac investirati u novi centar.

Horvatinčić je inače jedan od onih poduzetnika čija poslovna pa i privatna životna putanja plijeni pažnju javnosti pa je tako u fokusu bio zbog Centra Cvjetni, ali i zbog Hoto villa, a o njemu se govorilo i zbog pomorske nesreće u kojoj je gliserom usmrtio talijanski bračni par. U nesreći su život izgubili muškarac i žena, nautičari iz Italije, a Horvatinčić pak navodi kako zbog kvara na brodu nije mogao izbjeći njihovu jedrilicu, u što rijetki vjeruju. U vrijeme nezgode, s Horvatinčićem je na gliseru bila njegova djevojka Anica Đerđa Dilber. Svojedobno je u razgovoru za magazin Story Horvatinčić pokušao objasniti ljubavnu vezu s ovom atraktivnom damom.

”Anica Đerđa slobodna je žena, a ja sam slobodan muškarac. Svatko može biti s kim hoće”, tvrdio je Horvatinčić koji se u veljači 2010. godine razveo od supruge Nele, koja ne samo da mu je bila privatna već i poslovna partnerica. O njoj je govorio kao o najvećoj potpori u svom životu, a u njegovoj tvrtki bila je zadužena za odnose s javnošću. Razvod s Dubrovčankom Nelom prošao je spokojno, a što se događalo između njih dvoje nikoga nije niti bilo briga, jer javnost je tada brujala o projektu Cvjetni. Razvodi su dio Horvatinčićeve biografije. Prije Nele ljubio je suprugu Vesnu s kojom ima dva sina – Tomislava Domagoja i Krešimira. S Vesnom Horvatinčić bio je punih 24 godine i taj ljubavni brodolom nije lako podnio.

Štoviše, razvod je opisao kao bolan i dramatičan, što ne čudi s obzirom na to da ga se tada javno odrekao i sin Tomislav Domagoj koji je tvrdio da je njegov otac nasilan, da se bavi sumnjivim poslovima, da je serijski preljubnik te da ne mari za obitelj. Bivši supružnici ratovali su oko podjele imovine, a sin je oca krivio za raspad braka njegovih roditelja. Inače, nakon povratka iz Njemačke u kojoj je boravio tri godine, na staroj Samoborskoj Horvatinčić pokreće restoran Babylon. To je mogao jer je radeći u Njemačkoj kao konobar i vozač uštedio oko 280 tisuća maraka. Gotovo preko noći, njegov restoran postao je jedan od najpopularnijih u bivšoj državi, a to mu je osiguralo financijsku stabilnost. Restoran je nakon razvoda pripao supruzi Vesni, a Horvatinčić je kasnije javno govorio kako su njih dvoje jedno drugome oprostili te da je u odličnim odnosima kako s bivšom suprugom, tako i s djecom.

Horvatinčić je devedesetih bolovao od raka kostiju, od kojeg se oporavio nakon dugotrajnih terapija. Njegov život, osim teške bolesti, obilježile su i prometne nesreće u kojima je bio sudionik. Svojedobno se tako u Bregani svojim Rang Roverom sudario s Opel Astrom u kojoj su se vozili roditelji s dvoje maloljetne djece, a policija je konstatirala kako je hrvatski poduzetnik prebrzo ušao u križanje zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i udario auto na suprotnoj strani ceste.

I davne 1980. godine naletio je autom na 75-godišnju ženu i njezinu kćer koje su prelazile cestu. Majka je preminula, a kći teško nastradala. Mediji su u to vrijeme pisali kako je Horvatinčić pobjegao s mjesta nesreće te unesrećenima nije pružio pomoć. Deset godina kasnije, na Aleji Bologne skrivio je prometnu nesreću u kojoj je poginula žena. Na gradilištu njegove vile u Samoboru 2006. godine život je izgubio jedan radnik.

No, o tome se u javnosti nije odveć govorilo, više se pričalo o građevinskom biznisu kojim se Horvatinčić bavio koncem devedesetih godina. U probleme je zapao gradeći Hoto vile i trgovački Hoto Centar u Svetoj Nedjelji, ali tu s biznisom nije stao već se uhvatio kompleksa Cvjetni u samom središtu Zagreba, zbog čega je postao omražen među stanovnicima glavnog hrvatskog grada koji su mu zamjerali devastaciju stare gradske jezgre, a zbog centra se mjesecima prosvjedovalo baš ispred ulaza u garažu.