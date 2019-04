PODLA PREVARA KOJA SE MOŽE DOGODITI I VAMA! Nevjerojatno što je teleoperater napravio starici dok je bila u bolnici

Autor: dnevno.hr

U neugodnu situaciju s telefonskim operaterom dovedena je 84-godišnja Osječanka Katica Horvat, koja je kako piše Glas Slavonije ostala bez telefonske linije, točnije prebačena je na drugog teleoperatera, bez da je ikada kontaktirala s agentom.

”Majka je operirana sredinom veljače i dan nakon operacije došao sam u njezinu kuću, u kojoj, inače, živi sama. Javio sam se na telefon i neki ženski glas pita me koliki je mjesečni račun i traži neke detalje, no upao sam u riječ i rekao da me ne zanima nikakav prelazak na A1, znajući da je majka dugogodišnji pretplatnik Optima Telekoma. Mjesec dana poslije, točnije, 18. ožujka, Optima Telekom isključuje njezin broj telefona uz obrazloženje da je prešla drugom operatoru. Do danas joj telefonska linija nije osposobljena”, ispričao je za navedeni medij njen sin Zvonko, dodajući da je provjerom otkrio kako agentica nema nikakav dokaz da su majka, ili on koji je s agenticom razgovarao tražili promjenu, a nema ni pisanog

zapisa, ni preslike osobne iskaznice, odnosno OIB-a ili potpisa, što je uobičajeno pri promjeni operatora. Uz to, telefonska linija glasi na Katicu Horvat te samo ona može napraviti promjenu, a bila je u bolnicu, problem je pak nastao kad je žena izašla iz bolnice te zbog propusta s njom već više od deset dana nitko ne može komunicirati.

” Ne mogu opisati koliko sam ogorčen činjenicom što je netko ili lažno sklopio ugovor ili je učinjen takav propust koji je rijetko viđen. Telefonska linija u Baranjsku 30 uvedena je 1970. godine, funkcionirala je čak i u vrijeme Domovinskog rata, a sad je iznenada isključena zbog navodne promjene operatora ”, ispričao je nervozni sin, a iz A1 su pak na upit Glasa Slavonije kazali kako Katičin broj nije prenesen u A1 te usluga nije aktivirana zbog gormalnog odbijanja prijenosa broja iz Optime.

Međutim, nakon upita Glasa Slavonije iz A1 odgovaraju kako broj Katice Horvat nije prenesen u A1 i usluga nije aktivirana zbog formalnog odbijanja prijenosa broja iz Optime te su naveli i kako su poduzeli sve aktivnosti da se predmet riješi na zadovoljstvo korisnice.