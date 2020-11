PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV HDZ-ovca: Prijetio djeci, mahao pištoljem i vrijeđao ih

U izvješću DORH-a stoji kako je protiv načelnika Općine Perušić Ivice Turića (HDZ) podignuta optužnica zbog kaznenih djela prijetnje i povrede djetetovih prava.

Točnije, u izvješću je navedeno kako se radi o hrvatskom građaninu (1959.) kojeg općinsko državno odvjetništvo u Gospiću tereti da je 9. kolovoza 2020. na području općine Perušić, s ciljem da uplaši 8-godišnje i 12-godišnje dijete, uputio im riječi prijetnje i razne psovke, a potom iz pištolja ispalio tri hica u zrak, što je kod djece izazvalo osjećaj straha.

Nadalje, tereti ga se da je, s ciljem da uplaši njihovu majku i baku, kroz otvoreni prozor automobila prema njima usmjerio cijev pištolja i zaprijetio im smrću.

Optužnicom se precizira da se Turića tereti za ozbiljnu prijetnju i to po posebnom članku, jer je prijetnju počinio u obavljanju javne ovlasti i s njom povezanog položaja za što je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. S druge strane, tereti ga se i za grubu povredu djetetovih prava, za što zakon predviđa kaznu zatvora od jedne do pet godina.

Turić je u kolovozu, nakon događaja, rekao Hini da je priča izmišljena, da on nema pištolj niti ga je tada imao, te da je od svega u prijavi Nataše Amić istina da je te nedjelje bio na svom imanju u Kunjači, kilometar od centra Perušića i oko 500 metara od kuća romskih obitelji Amić. Ipak, priznao je, bio je uhićen i saslušan, a izrečena mu je pritom i mjera zabrane približavanja Amić, ne bliže od 100 metara.

Ovom optužnicom, predloženo je produljenje mjere zabrane približavanja.