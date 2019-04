Podignuta kaznena zbog Tolušićeve montaže! Što Plenković ima s time i do koga zaista vodi istraga?

Nekadašnjeg vođu navijačke skupine hrvatske nogometne reprezentacije Uvijek vjerni Krunoslava Grlevića, policija je kazneno prijavila radi prijetnji potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, riječ je o prvoj prijavi u aferi koja se vezuje uz fotomontažu, odnosno sliku koja je trebala ukazivati na to da se ministar družio s prostitutkom, u čijem je društvu konzumirao droge.

Fotografije na kojima pozira navodni Tolušić u društvu prostitutke nedavno je objavio tjednik Nacional, a u članku se nedvosmisleno tvrdilo da se radi o fotomontaži kojom se nastoji kompromitirati ministra. U trenutku, kada su sporne fotografije predočene javnosti, glas je pustio i resorni ministar, navodeći da je postao meta podmetanja i prijetnji.

”Banda se namjerila na krivog”, samouvjereno je poručivao Tolušić stavljajući akcent na to da očekuje brzu istragu, a otkako su fotografije dospjele u javni prostor, ministar i njegova obitelj pod pojačanom su policijskom zaštitom. Inače, Grlević je koncem veljače zbog sporne fotografije bio na ispitivanju u USKOK-u, te su se još tada pojavile informacije da je priznao svoju ulogu u posredovanju spornih slika prema medijima, no on osobno tu teoriju nije potvrdio već je najavio da će angažirati odvjetnika.

Policija je za sada vrlo uvijena te se tako detalji o kaznenoj prijavi protiv Grlevića još uvijek ne znaju, a to bi mogao biti i pokazatelj da Grlević u tim prijetnjama nije bio sam. Zanimljivo je spomenuti, kako je u ispitivanju na Uskoku, po objavi fotografija bio i poduzetnik Claude Jambrušić, s kojim je Grlević izrazito prisan, a navedeni poduzetnik u javnom se prostoru spominjao zbog konflikta s Tolušićem, ali on je veze s objavom fotomontaže javno opovrgnuo.

Zanimljivo je podsjetiti kako je sukob između Grlevića i ministra Tolušića eskalirao tijekom prošloga ljeta, i to nakon što je Jambrešić Uskoku podnio prijavu protiv HDZ-ova Josipa Đakića, zbog kako se tvrdilo iznude, navodeći da je Đakić od njega tražio 1,5 milijuna kuna, a zauzvrat bi mu ovaj osigurao isplatu poticaja koje je dobivao do Tolušićeve odluke. Intrigantno je i to što je Tolušić nakon objave fotomontaže od Nacionala zahtijevao ispriku te najavio tužbu jer je smatrao da mu je tim činom povrijeđen ugled, čast i dostojanstvo.

A ova opaska za spomenuti tjednik, stigla je nedugu nakon što je premijer Andrej Plenković konstatirao da je objava fotografija koje sramote Tolušića najpodmukliji pokušaj kompromitiranja i destabilizacije Vlade. “Moram priznati da sam jako začuđen na jedan dio komentara koji misle da je sve ovo dio nekog PR pokušaja skretanja pozornosti s drugih tema. Time se ne bavimo. Ogorčeni smo s ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na teške posljedice za privatni i obiteljski život potpredsjednika Vlade.

To je za najoštriju osudu. Očekujem da će nadležna tijela otkriti tko je ovo napravio i s kojim ciljem. Vjerujem da je ovaj pokušaj samo dio nekih napora, a koji su točno razlozi pokazat će istraga”, izjavio je Plenković koji se u tome času zahvalio zrelosti vlasnika i urednika Nacionala koji je kako je kazao premijer ”vrlo razborito postupio u ovoj temi i SOA-i koja je u izrazito kratkom roku utvrdila da se radi o falsifikatu”.

Inače, i naš se portal ovom problematikom i slučajem Tolušić vrlo opsežno bavio pa smo među ostalim progovarali i o Jambrušiću i Grleviću. No, i sada s nekoliko tjedana odmaka ne nazire se konkretan odgovor na pitanje vodi li doista trag istrage do spomenutog poduzetnika, ali očito je da je Grlević koji je inače organizirao doček hrvatskih vatrenih sa Svjetskog prvenstva u Rusiji u ozbiljnim problemima. Kada je progovarao o bandi koja ga nastoji kompromitirati, ni ministar Tolušić ni u koga nije izravno uperio prst.

”Uvodim red u svoj sektor, čistim kriminal, dirnuo sam u niz osinjih gnijezda, drago mi je zbog toga, bit ću još žešći u budućnosti, svi koji misle da će to moći riješiti prijetnjama, podmetanjima i medijskim pritiscima, to mogu zaboraviti”, rekao je među ostalim Tolušić kojemu je u obranu stao i Kuščević.

“Određenim strukturama smeta dobar rad ove Vlade, smeta im častan posao i da su se kanali, koji su do sada funkcionirali, prekinuti, tako da se još svašta može očekivati”, izjavio je Kuščević. Podzemlje je i inače riječ koja se nerijetko provlači kroz pore hrvatske politike, međutim nikada nitko nije konkretizirao tko se to krije iza toga izraza koji ne zvuči ugodno.inače, kada o konfliktima govorimo doista je činjenica da je Jambrušić javno prozivao ministra.

Podsjetimo kao što je naš portal ranije pisao, nedavno je Ministarstvo poljoprivrede hitro s ovim poljoprivrednikom raskinulo ugovor za zakup državne zemlje, dok s druge strane i Tolušić koji se hvali borbom koju vodi u svojem resoru, u slučaju Agrokorovih dugovanja nije jednako postupao. Jambrušić koji je karijeru gradio kao marketinški stručnjak, unazad nekoliko godina nastoji pokrenuti stočarsku proizvodnju, radi čega se i javno prepirao s ministrom Tolušićem. Prozivao je pritom korisnike poticaja za krške pašnjake te govorio o najvećem kriminalu, koji se odvija upravo u sektoru poljoprivrede.

Bez zadrške, Jambrušić je prozivao pojedince koji su 2015.godine dobili nekoliko tisuća hektara pašnjaka, tvrdio je i kako se radi o onima koji posjeduju stotinjak goveda zbog čega na godišnjoj razinu uberu izdašan poticaj u iznosu od 20 milijuna kuna poticaja. Samozatajni Jambrušić svoju je verziju priče iznio i za tjednik 7dnevno u kojem su ga predstavili kao čovjeka bez mrlje u karijeri koji se bavio proizvodnjom tekstila te trgovačkim posredovanjem na domaćem i stranom tržištu, kao i zastupanjem inozemnih tvrtki.

Nakon toga, s partnerima se odvažio investirati u ekološku proizvodnju stoke. Valja reći u ovome kontekstu, kako je Hrvatskoj EU dala mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava radi zaštite i održavanja specifičnih regija krša, štiteći ekosustav, bioraznolikost, staništa i sustave podzemnih vodnih tokova, riječ je o zemljištima koja se pronalaze u Dalmatinskoj zagori, Lici i Gorskom Kotaru. Ministarstvo poljoprivrede stoga je te 2015.godine pokrenulo proces dodjele državne zemlje, za što je bila zadužena Agencija za poljoprivredno zemljište i Hrvatske šume.

”Ozbiljno sam zagrizao jer mi se svidio projekt i uložio sam oko 19 milijuna kuna u zakup zemljišta, kupnju krava, podizanje torova i izgradnju štala te ostalih potrebnih objekata i infrastrukture. Svi poljoprivrednici koju su se javili na natječaj imali su rok do 15. svibnja 2015. da dobivenu zemlju upišu u sustav potpora, a prethodno su morali platiti zakup zemlje za godinu dana unaprijed, kupiti stoku te s državom sklopiti ugovor čiju je regularnost provjeravao DORH kako bi se eliminirale sve sumnje u malverzacije pri dobivanju zemljišta.

Do tog raspisanog datuma upisali smo 5200 hektara u sustav potpora od ukupnih 9000 hektara koliko smo dobili u zakup na temelju potpisanih ugovora s Hrvatskim šumama i Agencijom za Poljoprivredno Zemljište. Kupili smo oko 750 krava uglavnom od malih OPG-ova, jer je tadašnji pravilnik uvjetovao jednu kravu na 10 hektara zemlje upisane u sustav potpora. Za upisanih 5200 hektara smo, dakle, trebali imati 520 krava, a kupili smo ih znatno više”, ispričao je svojedobno za 7dnevno ovaj poduzetnik koji je s partnerima pribavio i privatne parcele uz zakupljenu državnu zemlju kako bi na njima sagradio ograđene prostore u kojima je stoka trebala boraviti.

”Takvi se objekti, naime, nisu mogli graditi na državnom zemljištu, što je po meni propust državne administracije. S privatnim parcelama na kojima smo gradili infrastrukturu bilo je puno problema, jer nisu bile gruntovno sređene. Ipak, da bismo pokazali svoje ozbiljne namjere, sagradili smo kuće do 50 kvadrata za naše djelatnike i osigurali im uvjete rada na visokoj razini te zbrinuli stoku na najbolji mogući način”, prepričavao je nadalje ovaj poduzetnik tvrdeći da je s partnerima ispoštovao sve uvjete i zadane rokove, nakon čega bivši ministar SDP-ov Tihomir Jakovina produžuje rok za prijavu u sustav potpora korištenja pašnjaka, a paralelno s time mijenja se i pravilnik prema kojem uvjetni broj grla od 0,1, u prijevodu jedno grlo na 10 hektara, više nije uvjet, dakle za sve koji su se dodatno upisivali na državnu zemlju uvjet je bio nula grla.

”Taj projekt Europske unije nije vezan uz proizvodnju nego uz održavanje poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj. Poljoprivrednik, pak, ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li kositi tamo gdje je to moguće, ili će kupiti stoku s kojom će pašariti i na taj način održavati površine. EU je tragom toga propisala pravilo, a to je maksimalna granica stoke, znači maksimalno opterećenje, jer s prevelikim brojem stoke na određenim područjima može doći do devastacije okoliša.

Pa je EU izdala direktivu kojom propisuju poljoprivrednicima maksimalni broj stoke po hektaru livada i pašnjaka”, objasnio je novinarki Romani Eibl ovaj poduzetnik svoju priču, a potom prozvao i nasljednike bivšeg ministra poljoprivrede koji za ovu priču nisu pokazali stručnost. Osim Mostova ministra Davora Romića, poseban je naglasak stavio na aktualnog ministra Tolušića.

”Mijenjali su pravilnike na našu štetu, izlažući nas neizdrživom riziku, ne mareći pritom da pravilnici uopće nisu usklađeni s regulativom Europske komisije. Danas smo, jednako mi koji imamo stoku i oni koji je nisu morali kupiti zbog pojednostavljivanja procedure, izloženi pogromu s visokih državnih adresa, naziva nas se špekulantima, fiktivnim stočarima i lopovima, te trpimo enormne štete“, rekao je Jambrušić, pozivajući se na procjene prema kojima je Tolušić preko natječaja imao mogućnost dodijeliti dodatnih 500 tisuća hektara zemlje, čime je mogao doprinijeti povlačenju dodatnih europskih sredstava, što nije učinio iz nepoznatih razloga.

Ono što bi u uređenoj državi odzvonilo poput glasnog alarma Jambrušićeve su riječi da se u suradnji s hrvatskom državom susreo s brojnim preprekama, a među ostalim i s ucjenama te pokušajem iznude.

”Istina, 2017. godine na jednom neformalnom druženju u Pitomači na kojem ja nisam bio prisutan, putem mog poslovnog partnera zatraženo je od mene da platim dva milijuna kuna za dovršenje hotela u Pitomači. U to je vrijeme već počeo pritisak Tolušića po medijima na mene, nije me još spominjao imenom, ali su njegove aluzije bile jasne. Stalno je ponavljao ‘dobili su milijune, a nemaju stoke’. Konkretno je iznosio neke detalje iz kojih sam shvatio da se obraćao meni. Onda ubrzo nakon što sam uputio žalbu Europskoj komisiji, u raznim medijskim istupima ministar Tolušić spominje moje ime i prezime te izjavljuje kako su ”milijune kuna bacili na pašnjake bez stoke“.

Uskoro opet dolazi do nove izmjene pravilnika koja nas je zajedno s nezakonitim kontrolama prihvatljivosti površina za potpore bacila na koljena. Neprestanim ciljanim kontrolama umanjuje nam se broj koristivih hektara na parcelama koje smo uzeli od države u zakup. Partnerima i meni je već na samom početku od zakupljenih 9000 hektara parcela, priznato 5200 koristivih hektara, a mi državi plaćamo zakup unaprijed za svaku godinu 2,5 milijuna kuna na bruto zemlju, dakle i na onu koja nije ušla u sustav potpora.

U međuvremenu, izvanredne Tolušićeve kontrole, čak i retroaktivne, koje je provodio kontrolor Tihomir Babić, koji mi je osobno priznao pred kolegama u svom uredu da radi po nalogu Tolušića, još su nam proglasile neiskoristivim 1200 hektara. Svake godine poljoprivrednici upisuju do kraja svibnja za tekuću godinu zakupljenu državnu zemlju u sustav potpora i prilikom upisa ovlašteni te stručno osposobljeni djelatnici APPRRR-a dodjeljuju koeficijent prihvatljivosti za svaku parcelu pojedinačno te eliminiraju odmah sve neprihvatljive elemente kako bi upisali u sustav potpora samo one dijelove površina koje oni smatraju prihvatljivim.

Problem je u tome što država nije u trenutku raspisivanja javnih natječaja za dodjelu državne zemlje odmah dodijelila koeficijent prihvatljivost za svaku parcelu koju daje u zakup kako bi se izbjegla različita tumačenja djelatnika APPRRR-a po raznim ispostavama i kontrolora. Zašto? Zato što oni tako mogu unedogled smanjivati prihvatljivost površina i tako kažnjavati poljoprivrednike višegodišnjim sankcijama. U prijevodu, sve se svodi na to da ti država dodijeli državnu zemlju za koju plaćaš unaprijed zakupninu, a onda ti ta ista Država smanjuje tu državnu zemlju kako se tko sjeti i kažnjava te višegodišnjim sankcijama tj. neisplatom potpora iz EU“, izjavio je tada Jambrušić prisjećajući se još jednog susreta:

”Nakon izvjesnog vremena opet su isti ljudi zatražili novac od nas. Ove godine, prije Uskrsa, na sastanku u Pitomači u nazočnosti jedne osobe, poručeno mi je da traženi iznos nije više dva milijuna kuna već milijun i pol kuna, te da traženi novac donesem na Veliki petak. Poručio sam da novac ne dam i neka me se puste da radim”, kazivao je Jambrušić za 7dnevno u kojem je izravno prozvao Josipa Đakića kao osobu koja je od njega tražila novac, uz opasku da s njime redovito komunicira i ministar poljoprivrede. Zbog neugodnosti s kojima se susreo Jambrušić se privremeno povukao iz biznisa, te je državi prijetio tužbom. Nakon toga uslijedile su i packe uz EU iz koje su ministra Tolušića upozorili na nepravilnosti u pravilniku, zbog kojega su kako je tvrdio ovaj poduzetnik bili izloženi inspekcijama, nakon čega su uslijedile i sankcije, a potom su ostali i bez dijela poticaja zbog čega su kazneno prijavili jednog inspektora.

”Velik je broj nezadovoljnih korisnika poticaja. Zato ćemo osnovati udrugu koja će tužiti državu za neisplatu poticaja zbog kršenja propisa EU, a žalit ćemo se i Europskoj komisiji zbog lošeg rada inspektora u Hrvatskoj”, govorio je Jambrušić, zbog čijeg je pisma Europskoj komisiji ministru Tolušiću očitana lekcija iz Bruxellesa. Ova kompleksna priča tek je djelić onoga što se za Tolušićem vuče, u dvije se godine koliko upravlja svojim resorom zamjerio mnogima, jer i iz Tolušićeva ministarstva nudila se javnosti njihova verzija priče o poljoprivrednim zemljištima.

Kako se tvrdilo iz Ministarstva, izborili su se protiv manipulacije privatnim poljoprivrednim zemljištem, te su poništili natječaje prema Jakovininoj uredni, a prema kojoj je za zakup državnih pašnjaka jedini kriterij bila visina zakupa, bez gospodarskog plana, a bilo je onih koji nisu posjedovali ni jedno grlo stoke, a paralelno s time lokalno stanovništvo nije imalo pravo prvenstva na zakup, pa su se hektari poticajnih pašnjaka s 20 tisuća ha iz pretpristupne 2012.godine, naglo povećali na sto tisuća dok je prosječna zakupnina hektara varirala od 80 do 400 kuna, dok su se potpore penjale i do 6000 kuna.

Tolušić je, čime se uostalom i sam hvalio u taj sustav uveo red i proveo izvide koji su potvrdili da na tisućama hektara nije moguće pronaći ni jedno grlo stoke, pri čemu su mnogi ”poduzetnici” izlovljeni u stupicu pri čemu su se potpore nekih povezanih firmi s 52,5 milijuna kuna srozale na najviše šest milijuna kuna, što je rezultiralo revoltom, prijetnjama i prijavama Europskoj komisiji. Podaci Agencije za plaćanja u poljoprivredi otkrivaju kako je deset najvećih poljoprivrednika koji rabe pašnjake u državnom vlasništvu u 2017.godini posjedovalo 11.276 hektara sa 7130 grla stoke. Terenska kontrola, otkrila je pak da je oko 2000 ha zapušteno i neprohodno.

Kada je pak o ekološkoj proizvodnji riječ, jedan od kriterija bio je i držanje minimalnog broja stoke na pašnjacima, što također nije ispoštovano, a nepoštivanje toga kriterija stajalo je 33,2 milijuna kuna potpora koje nisu isplaćene. Tolušićevo je ministarstvo, kontrolom dodjela poticaja ušparalo 61,13 milijuna kuna, a osim toga ministar je načimao i neka druga kontroverzna područja.