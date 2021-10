PODATAK KOJI ĆE VAS FRAPIRATI! Znate li kad Sanader izlazi na slobodu? Nećete vjerovati što čitate

Autor: Iva Međugorac

Nekadašnji HDZ-ov šef, bivši premijer Ivo Sanader početkom tjedna pravomoćno je osuđen na šest godina zatvora u slučaju Ina-Mol, naknadno bi trebala biti objavljena jedinstvena zatvorska kazna, no za sada govorimo o 19 godina, koliko je skupio u tri okončana procesa. Prema zakonu iz ere kada je kazneno djelo izvršeno ukupna kazna ne može biti veća od 15 godina, a u nju se uračunava šest i pol godina, koliko je Sanader do sada proveo iza rešetaka što kroz izdržavanje zatvorske kazne, što kroz istražni zatvor.

Drugim riječima, Sanader bi za najviše osam i pol godina mogao, odnosno morao izaći iz zatvora, s tim da nije nemoguće da ga se otpusti i ranije, ako zatraži uvjetni otpust, što je vrlo izgledan scenarij. Uz to, Sanader na raspolaganju ima tužbu pred Ustavnim sudom koja bi mu također mogla ići u prilog jer je ovaj sud ranije poništio presudu iz istog suđenja za Ina-Mol, a pored toga upućeni spominju i podnesak bivšeg premijera pred Europskim sudom za ljudska prava, na kojega se uvelike oslanja.

Inače, Sanader tenutno služi šestogodišnju kaznu zbog slučaja Planinska, a nedavno mu je stigla druga kazna za Fimi-mediju u kojoj je proglašen krivim za izvlačenje novca iz državnih tvrtki preko spomenute marketinške agencije, no tu mu je kazna sa ranijih osam smanjena na sedam godina, a presuda u slučaju HEP-Dioki još je na čekanju, no to je ionako jedini slučaj u kojem je nepravomoćno oslobođen.