POD MILOŠEVIĆEVIM PRITISKOM OTKAZAN PROJEKT GODINE: I Plenkoviću ovo ide na ruku

Autor: Iva Međugorac

Opsežan i kompleksan posao dio je projekta za kojega se Hrvatska sprema još od 2016. godine, riječ je dakako o dugo najavljivanom popisu stanovništva.

Da su pripreme u punom jeku te da se provode redovito prije nešto više od mjesec dana tvrdila je pred saborskim odborom za lokalnu samoupravu ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković, a koncem prošle godine na tu se temu oglašavao Boris Milošević potpredsjednik Vlade iz redova manjine u čijem resoru i jest popis stanovništva.

Međutim, da se s popisom neće startati s prvim danom travnja već da bi on ipak suprotno najavama mogao biti odgođen do nedefiniranog termina prije nekoliko dana gostujući na N1 televiziji potvrdio je koordinator za popis stanovništva iz Državnog zavoda za statistiku Damir Plesac navodeći da je povod za odgađanje koronakriza. Slijedom toga u Zavodu zapravo ni sami ne znaju do kada bi odgoda mogla potrajati.

Međutim, izvori bliski premijeru Andreju Plenkoviću u razgovoru za naš portal naglašavaju kako ovo odgađanje nije tek puka slučajnost uzrokovana krizom. ”Popis se odgađa do iza lokalnih izbora, ali i zbog tih svibanjskih izbora, a to za HDZ nije nevažno. U Vukovaru će recimo gradonačelnika vrlo vjerojatno birati pripadnici srbijanske nacionalne manjine, jasno je da je Plenkoviću osvajanje toga grada značajno zbog Ivana Penave i načina na koji je on napustio HDZ. Stranci trenutno ide na ruku to da se izbori održavaju po starom popisu stanovništva”, naglašavaju naši sugovornici te podsjećaju kako je posljednji popis stanovništva u našoj zemlji obavljen u travnju 2011. godine, dok je provedba novog najavljivana za ovu godinu.

"I sam Zakon o popisu stanovništva koji je u prošlom sazivu Sabora izglasan izazvao je sukobe u Vladi, prihvaćen je, ali manjinci su bili protiv, amandmanima su zahtjevali da se građanima u popisu osigura poštivanje manjinske kvote među popisivačima, a zahtjevali su i to da se građanima omogući izjašnjavanje o više materinskih jezika. Pupovac je prije sastanka s Plenkovićem jasno zahtjevao da se definiraju uvjeti po kojima će se održati popis, to je otvoreno govorio pred novinarima", napominju naši sugovornici. Napomene je na temu popisa stanovništva lani imao i Penava koji je o mogućoj manipulaciji progovarao nedugo prije nego što je napustio HDZ.









“U Republici Hrvatskoj je do sada popisivanje stanovništva shvaćeno kao politička kategorija kojom su političke sfere slobodno manipulirale. Ako je suditi po političkim dogovorima postignutim prilikom izglasavanja Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, možemo očekivati nastavak manipulacija koje na štetu svih naših građana već dugi niz godina provode različiti etnobiznismeni. Grad Vukovar je životno zainteresiran za objektivan i točan popis stanovništva jer je prethodni svojim netočnim brojkama prikazao iskrivljenu sliku stvarnoga stanja te se već čitavo desetljeće borimo s posljedicama kaosa koji nam je ostavio. Poučeni tim bolnim iskustvima zahtijevamo da popis stanovništva 2021. godine bude točan i istinit, bez mogućnosti manipuliranja konačnim ishodom. Bilo da je riječ o Vukovaru, Benkovcu, Vrgorcu, Kninu ili bilo kojem drugom mjestu u Republici Hrvatskoj jer ga u suprotnome nećemo smatrati relevantnim.”, govorio je vukovarski gradonačelnik.