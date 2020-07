POČINJE! CRNI SCENARIJ OŽIVLJAVA: Prvi potezi najvažnijih Plenkovićevih ministara

To što je pobijedio na parlamenarnim izborima i omogućio svojem HDZ-u da po vlastitim preferencama formira vladajuću većinu, za premijera Andreja Plenkovića definitivno ne znači da može odahnuti. Štoviše, sada će upravo on biti glavni i odgovorni za sva događanja u državi, i Vladi, a događanja bi moglo biti mnogo, s obzirom na okolnosti u kojima je izabran.

Hrvatsku, kao što je poznato očekuje iscrpna borba s koronakrizom, ali i zaoštravanje pandemije usred koje mnogi stručnjaci predviđaju crne scenarije, koji bi se posebno mogli manifestirati na ionako oronulo nacionalno gospodarstvo.

U takvim uvjetima nova Plenkovićeva vlada teško da će stići provesti sve ono što je zajamčila u svojem predizbornom programu. Kako tvrde upućeni posebno je upitna realizacija poreznih rasterećenja i dizanje socijalnih prava na teret proračuna.

Jedan od glavnih izazova za Plenkovićeve gospodarske i financijske stratege biti će ublažavanje posljedica korona krize, ali i što brži oporavak. S tim će se izazovima ponajprije susretati Zdravko Marić s pozicije ministra financija, a po svemu sudeći i Tomislav Ćorić s pozicije ministra gospodarstva. Kako saznajemo iz izvora bliskih Mariću prvi će korak biti balansiranje mjera temeljem kojih će se nastojati očuvati što veći broj radnih mjesta, međutim, tu će se ipak morati voditi računa o tome da se što manje oslanjaju na proračun čiji su kapaciteti i mogućnosti zaduživanja osjetno oslabljeni.

”Marić je u prva tri mjeseca krize uspješno sanirao rupu u proračunu, uglavnom preko domaćih izvora financiranja, odnosno uz pomoć HNB-a, dio novca pribavio se preko obveznice vrijedne dvije milijarde eura na međunarodnom tržištu, a tu je i aranžnam međunarodnih financijskih institucija, odnosno Svjetske banke i EBRD-a”, objašnjava naš sugovornik blizak bivšem, a izgleda i budućem ministru financija. Optimizam budi to što rejting agencije Hrvatskoj za sada nisu snizile bonitetnu ocijenu, no ni to ne znači previše.

”Ako Vlada do kraja godine ne uspije do kraja godine dovesti proračun u ravnotežu to će se manifestirati i na naš kreditni rejting”, tumači naš sugovornik. Ono što Marića u svom tom košmaru najviše brine jest pad poreznih prihoda koji je usolijedio zbog smanjenja potrošnje.

”To se može vidjeti i iz rebalansa proračuna u kojem se prognozira pad prihoda od 23,2 milijarde kuna, u odnosu na raniji plan, iz toga je jasno da je pred nama iscrpna, mučna borba i zato je teško očekivati da bi se uskoro porezni prihodi mogli vratiti na ranije razine. Vrlo će se vjerojatno proračunski rashodi smanjiti za dvadesetak milijardi iako su prilikom rebalansa zadržani na razini do 147 milijardi kuna. Veće uštede iziskuju radikalne rezove, na koje posebno trebaju biti spremni javni i državni službenici”, najavljuije naš sugovornik koji je uvjeren da bi se dodatna sredstva mogla pribavljati privatizacijom državnih tvrtki, ali i kroz suradnju s mirovinskim fondovima.

”Potpore za očuvanje radnih mjesta, onako masovne kao što su bile u prvom krugu korone mogu se zaboraviti, to jednostavno nije realno. Država takvo što ne može podnijeti. Moguće je da se ta mjera usmjeri na točno određene, najugroženije djelatnosti. Morati ćemo se osloniti na pomoć iz Europe, na turizam možemo zaboraviti, potrebne su nam nove politike, stavljati ćemo naglasak na poljoprivredu, prerađivačku industriju, jednostavno se moramo pokrenuti, a to će biti teško, neke mjere koje nisu popularne morati će se povući, to je neizbježno”, zaključuje naš sugovornik.