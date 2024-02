Početak veljače mnoge iznenadio: Ovakve temperature nismo mogli zamisliti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon razmjerno toplog siječnja i u prvom dijelu veljače temperatura zraka bit će uglavnom viša od prosječne. Nastavit će se suho vrijeme, a nakon jutarnje magle i uz dosta sunčanih sati, a samo će ponegdje pasti malo kiše prema kraju četvrtka i u noći na petak, tijekom kojeg će na Jadranu prolazno puhati lokalno jaka bura s olujnim udarima.

U četvrtak će biti pretežno sunčano, od sredine dana sa sjeverozapada postupan porast naoblake. Navečer i u noći na petak u unutrašnjosti ponegdje slaba kiša, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab, na moru umjeren sjeverozapadni, navečer i na istoku. Krajem dana će podno Velebita zapuhati umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 11, na obali i otocima između 12 i 16 °C.

Meteoalarm je upaljen samo za područje velebitskog kanala i to zbog mjestimice pojačane, a prema sredini noći moguće i jake bure. Ostatak Hrvatske je ‘u zelenom’, što znači da nema nikakvih posebnih upozorenja na opasne meteorološke prilike.

Većinom toplije, u petak bura

Od petka će u unutrašnjosti biti sunčanije i danju za vikend toplije. Ujutro će još biti mraza, a od nedjelje će magla biti češća. Umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar već će u subotu oslabjeti.

Na Jadranu će, za razliku od ostalih dana, petak uz umjerenu i jaku buru biti razmjerno vjetrovit. Krajem vikenda – bonaca, pa će mjestimične magle biti na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, iz DHMZ-a.

Do kraja tjedna temperature na kopnu će se penjati do 13 stupnjeva, a na moru i do 15.