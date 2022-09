POČETAK KRAJA ANDREJA PLENKOVIĆA! Bolan udarac za premijera: U HDZ-u gori! Ovo nije mogao ni sanjati

Autor: Iva Međugorac

Još početkom ljeta premijer Andrej Plenković kovao je planove o tome kako će tijekom rujna provesti novu rekonstrukciju svoje Vlade, a po HDZ-ovim kuloarima spominjali su se i prijevremeni izbori koji su se trebali održati do konca ove godine kako bi Plenković učvrstio svoju poziciju i samim time realizirao borbu za treći uzastopni mandat. Svi ti planovi ovih su dana pali u vodu nakon što je medijskim prostorom poput bombe odjeknula afera Ina u koju su involvirani ljudi koji što izravno, što neizravno imaju doticaja s vladajućom strankom i vodećim kadrovima iz iste.

Afera je to koja se po prvi puta u Plenkovićevom mandatu odrazila i na pad HDZ-ova rejtinga, a splet ovih po vladajuće negativnih okolnosti iznimno negativno odrazio se na atmosferu u stranci u kojoj je nedavno održan krizni sastanak Predsjedništva. Oni koji su tom sastanku nazočili u neformalnim razgovorima progovaraju o Plenkovićevoj nervozi i uznemirenosti, kakvoj još nisu svjedočili premda se Plenković tijekom mandata susretao s raznim krizama.

”Plenković je izvan sebe, na Predsjedništvu je svima jasno dao do znanja da je afera Ina velika prijetnja za stranku, ali i za opstojnost Vlade, problem predstavlja i odnos s koalicijskim partnerima, pitanje je hoće li svi aktualni partneri ostati uz nas ako se klupko ove afere počne raspetljavati, a uz to pitanje je i do koga bi sve od vodećih ljudi u Vladi i od Plenkovićevih suradnika svjedočenja privedenih mogla dovesti”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a koji smatra da se Plenković okružio krivim i nerealnim ljudima koji mu podilaze te da stoga nije svjestan okolnosti u kojima se nalazi.





“Plenković voli biti osobno uključen u te najvažnije odluke”

”Plenković od početka mandata ne podnosi kritike, niti prima savjete, kada su kadroviranja u pitanju on je taj koji donosi konačne odluke, voli biti osobno uključen u te najvažnije odluke, a to bi mu se u slučaju sa Inom moglo obiti o glavu. On nije morao ništa znati o ovom kriminalu, ali je isto tako Plenković taj koji upravlja državom, samim time odgovoran je za događanja u Ini, to su građani prepoznali i zato mu se po prvi puta u mandatu opasno ljulja rejting i pozicija. Sve je to otišlo predaleko, i sve neodoljivo podsjeća na period prije Sanaderovog pada”, otkriva nadalje naš sugovornik napominjući da Plenković i sada vjeruje kako mu je ovu aferu netko podmetnuo.

”Istina je da postoje trzavice između njega i njegovih savjetnika sa tim takozvanim desnim krilom i Ivanom Anušićem, međutim, ova afera je po svemu sudeći daleko slojevitija od toga. Lako je moguće da tu doista u pozadini ima nešto, afera se razotkrila kada je Plenković najavio borbu za treći mandat, ali da nema kriminala i ovakvih radnji ne bi bilo ni afera ni nagađanja o podmetanjima. Plenković je zakasnio sa čistkom u stranci, Vladi i državnim tvrtkama, on je na sebe preuzeo prevelik teret i prevelik opseg posla što mu sada stiže na naplatu”, smatra naš sugovornik.

“Mantra: Plenkovića nema tko zamijeniti?”

Da za Plenkovića i bez ove afere dolazi vruća jesen jasno je iz drugih razloga, prije svega zbog inflacije i ekonomske krize koja se očekuje uslijed povećanja cijene energenata.

“Kriza u pravom smislu riječi još nije niti krenula, stižu hladniji dani, cijene hrane odavno divljaju, dodajte tome nestašicu koja se spominje, ogromne režije i neimaštinu i jasno je da to vodi prema slomu i da će građani inzistirati na kakvim, takvim promjenama. Najiluzornija mantra Plenkovićevih suradnika je da njega nema tko zamijeniti, on se trenutno za to lovi kao za slamku spasa, što je suludo, nitko nije nezamjenjiv, oporba se već priprema za ujedinjenje, Damir Vanđelić je krenuo u ozbiljne napade, a i u HDZ-u ima onih koji bi rado uskočili u Plenkovićevu fotelju”, konstatira naš sugovornik iz HDZ-a.