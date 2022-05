‘POČEO JE PUCATI BEDEM LJUBAVI’ Hrvatima je sve jasno. Dok jedan uspješno ‘igra igru’, drugi se sve dublje zakopava. Analitičar analizira njihovu popularnost

Autor: Dnevno.hr

Rat u Ukrajini i s njim povezana ekonomska kriza već su mjesecima u središtu pozornosti cijelog svijeta. U cijeloj toj neizvjesnoj situaciji gdje osim što se građani pitaju trebaju li strahovati od Trećeg svjetskog rata zavlada je velika neizvjesnost i briga zbog posljedica koje je donio ovaj rat, a to su one ekonomske. U cijelom tom kaosu politička nadmudrivanja nekako su pala u drugi plan, osim naravno onih u kojima sudjeluju predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

Osim što je rat utjecao na primjerice cijene, isto tako je utjecao je i na hrvatske političare, odnosno na to kako ih doživljavaju hrvatski građani. Tko je od rata na hrvatskom političkom prostoru profitirao, a tko izgubio vrlo su jasno pokazali rezultati najnovijih anketa Cro demoskopa i HR Rejtinga.

Tako su posljednje ankete pokazale da predsjednik Zoran Milanović gubi na popularnost te da mu je ona pala za gotovo 2 posto, iako u svibnju ima 21 posto potpore birača.





S druge strane premijer Andrej Plenković ima veliki porast te je sada na 18 posto podrške hrvatskih građana, što je velik rast naspram veljače, kada ga je samo 11,5 posto ispitanika smatralo najpozitivnijim političarem.

HDZ je i dalje uvjerljivo najjača stranka koju podupire četvrtina hrvatskih birača (25 posto). SDP je sa 16,1 posto nedvojbeno druga politička snaga koju sad 4 posto slabiji Možemo (12,2 posto ) više ne ugrožava. Ali bi Možemo mogao ugroziti trenutačno četvrti Most koji je prešao 10 posto (10,2%).

Zamolili smo političkog analitičara Davora Gjenera da prokomentira najnovije podatke istraživanje te kako se rat u Ukrajini odrazio na naše političare.

“Plenkoviću raste popularnost, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i unutar Europske unije”, rekao je Gjenero, koji razloge toga vidi u tome što se Plenković dugo bavi Ukrajinom. Objasnio je i kako je posjet premijera Andreja Plenkovića Ukrajini bio odlično temperiran te je njime poslao vrlo jasnu poruku gdje pripada Hrvatska.

“Plenković se Ukrajinom ne bavi od kada je počela agresija na Ukrajinu, već mnogo duže. Svoj interes za stanje u Ukrajini pokazao je već kao europski parlamentarac prije nego je postao predsjednik Vlade”, objasnio je Gjenero, tako da on je jako dobro upoznat ne samo s tematikom nego i cjelokupnom situacijom.

Plenkovićevo zalaganje za koncept mirne reintegracije Ukrajine

Gjenero je također istaknuo da je Plenkovićevo zalaganje za koncept ”mirne reintegracije Ukrajine” pokrenut mnogo ranije od početka agresije na Ukrajinu 24. veljače. I smatra da je to bila izrazito dobra poruka. Njome, ističe naš sugovornik, trebalo se omogućiti da s jedne strane ruskoj jezičnoj manjini u Ukrajini osiguraju se politička prava, a s druge strane osigura da Ukrajina izađe na svoje vanjske granice, između ostalog i sa svojom vojskom. No, kako naglašava Gjenero to Rusiji nije odgovaralo jer njezin cilj je bio da okupira.

“To je Hrvatska postigla procesom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, a na tom principu je nastao prijedlog i reintegracije Ukrajine”, objasnio je politički komentator. Naglasio je da je bilo više interesa i odaziva na Plenkovićevu inicijativu stvari s Ukrajinom danas bi bile još jasnije i jednostavnije nego što su sada.









Građani sve prepoznali

“Pokazalo se u cijeloj toj situaciji da je Plenković ne samo dobro upućen, nego odlično plovim svim tim europskim vodama. On jednostavno jako dobro “igra igru” i u ovom slučaju građani su to prepoznali i dodatno mu poklonili povjerenje”, kaže Gjenero.

A ono što radi Milanović, smatra Gjenero je strašno i njegove izjave što se tiče cijele ove situacije i Ukrajine pokazuju koliko radi štetu, a što su građani sada i pokazali.

No, uočio je da je jedina dobra stvar u svemu tome da je počeo pucati bedem ljubavi predsjednika i lijevo-liberalne strane, koji se svakim danom sve više odmiču od njegovih stavova i izjava. “Milanović svakim svojim postupkom pokazuje da ne spada u ustavni luk, a građanI su to i prepoznali”, poručio je Gjenero.