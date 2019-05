POČELO SUĐENJE TONIJU CETINSKOM: Za prometnu nesreću u kojoj je poginuo 62-godišnjak prijeti mu višegodišnji zatvor

Autor: Dnevno

Pjevaču Toniju Cetinskom prijeti i do osam godina u zatvoru za nesreću u centru Rovinja u kojoj je poginuo 62-godišnji Ibrahim Kevljani, prenosi 24sata.

Na Općinskom sudu u Pazinu u srijedu ujutro počelo je suđenje Cetinskom (49) za prometnu nesreću iz studenoga 2017. sa smrtnim posljedicama. Nepunih sat vremena nakon početka suđenja, rasprava je prekinuta i otkazana. Zakazani su novi termini za 15. i 16. srpnja kada će se ispitati toksikolozi, prometni i drugi vještaci.

Općinsko državno odvjetništvo tvrdi da je osumnjičeni mogao izbjeći nesreću te da će to i dokazati. Cetinski se izjasnio kako nije kriv.

“Ne bih smio sada puno govoriti s obzirom na to da će to potrajati. Samo mogu suosjećati dalje s obitelji unesrećenog. Nisam mogao izbjeći ni predvidjeti situaciju. Ostalo će sve biti na sudu i kako će se to razviti, ne znam, ali vjerujem u pravednost suda i da će sve dobro ispitati. Neka bude pravedno”, rekao je Cetinski ispred suda nakon rasprave.

Na današnjoj raspravi Sud je donio rješenje koga će ispitati kao svjedoka i koji će vještaci biti u drugim raspravama. Obrana je zatražila da se svi dokazi neposredno iznesu te je podnijela zahtjev da pri rekonstrukciji i prometnom vještačenju bude prisutan stručnjak, no taj je zahtjev odbijen. Odvjetnik obrane rekao je da dugo radi ovaj posao, ali nije stručnjak pa je zatražio da sud dopusti sudskog vještaka kao pomoćnika. Tražio je i da se na mjestu nesreće još jednom pogleda kuda se vozač kretao.

Sutkinja Tanja Prenc Kanis sve je prisutne zamolila da izađu iz sudnice, nakon čega je donijela odluku o procesnim prijedlozima optužbe i obrane o izvođenju dokaza. Odvjetnik Cetinskog, Goran Marjanović, objasnio je da njihov vještak ne bi imao nikakvu ulogu, ne bi postavljao pitanja te bi samo konzultirao obranu. Državno odvjetništvo tomu se usprotivilo.

U cijelom procesu sporno je to je li Cetinski mogao vidjeti poginulog, zbog čega je i došlo do suđenja.

Podsjetimo, općinski sud u Pazinu prihvatio je optužnicu Državnog odvjetništva koja je podignuta tek početkom ove godine. Cetinskog se tereti da je 3. studenoga 2017. u samome centru Rovinja iz nehaja skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo 62-godišnjak.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, predviđena kazna za djelo za koje se Cetinski tereti je od jedne do osam godina.

Pjevača se tereti da je tog dana upravljao osobnim vozilom Mercedes te da u nepreglednom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu kretanja i stanju na cesti, preglednosti i slično. Konkretnije, Cetisnki u vožnji nije obratio pažnju vozeći kolnikom Puste ulice, te da je tada vozilom prešao preko tijela pješaka, koji je ležao na cesti u teškom alkoholiziranom stanju sa 3,46 promila.

Sud je odlučilo da su dokazi koji je tužitelj stoga ponudio dostatni da se odradi suđenje te da će se na istom odlučivati je li Cetinski kriv ili nije.