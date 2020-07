POČELO JE! PRVI POTEZ BORISA MILOŠEVIĆA; Potpuna zabrana pozdrava Za dom spremni! To će se kažnjavati

Iako mnogi hrvatski političari govore u prazno, to se ne može reći za SDSS-ova saborskog zastupnika Borisa Miloševića, on je naime tijekom posljednjeg govora u Saboru poručio da bi pozdrav Za dom spremni trebao biti nedopušten i kažnjiv jer je simbol ustaškog zločinačkog režima.

“Pozdrav ZDS, oko kojeg neki i dan danas imaju dvojbe, ima samo jedno značenje i jednu simboliku, to je simbol propalog, ustaškog, zločinačkog režima”, istaknuo je nedavno imenovani potpredsjednik Vlade dodajući kako otvorenost tog pozdrava vodi ka relativizaciji ustaškog režima, netoleranciji i diskriminaciji. A, osim što o tom pozdravu govori, Milošević navodno kao potpredsjednik Vlade po tom pitanju namjerava i djelovati. Naime, prema tvrdnjama naših sugovornika bliskih Vladi on okuplja tim s kojim će raditi na zakonskim odredbama kojima bi se u cijelosti zabranila uporaba toga pozdrava o kojem se u javnom prostoru vodi žestoka diskusija. Osim toga, sam Milošević i prije no što je postao potpredsjednik Vlade kazao je kako bi bilo poželjno da se po cijeloj Hrvatskoj postave dvojezične ploče te je uz ostalo dao do znanja kako je dobro da se baš Srbin u Hrvatskoj bavi pitanjima ljudskih prava. Da bi pozdrav Za dom spremni trebao biti nedopušten, odnosno kažnjiv nagovijestio je i u svojem saborskom govoru, a na to mu je replicirao Mostov Miro Bulj. Mostovac je stava da sve totalitarne režime treba osuditi, ali Bulj ne prihvaća etiketiranje hrvatskog naroda kao ustaškog i nacističkog.

“A pogotovo neću prihvatiti uspoređivanje insignije iz Domovinskog rata s bilo kojim režimom iz prošlosti, iz Drugog svjetskog rata, bilo ustaškim ili drugim”, izjavio je Bulj te dodao:

“Kolega Miloševiću, ne stavljajte hipoteku hrvatskom narodu da je zločinački”, poručio je SDSS-ovom zastupniku.