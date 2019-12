POČELO JE! PLENKOVIĆEV MINISTAR SNUBI ŠKORU: Nećete vjerovati o kome se radi! Jednom rečenicom sve otkrio

Da je Miroslav Škoro uznemirio duhove na političkoj sceni, poglavito onoj HDZ-ovoj dalo se naslutiti još početkom ljeta, kada je otkrio svoje planove i ambicije da državom zavlada kao predsjednik. Premda mu taj plan nije pošao za rukom, Škoro je na predsjedničkim izborima polučio povijesni rezultat osvojivši više od 400 tisuća glasova, predsjednička kandidatkinja vladajuće stranke Kolinda Grabar-Kitarović za ušicu igle provukla se u drugi krug borbe za Pantovčak, no izgledno je da niti Škoro neće svoju političku karijeru zaustaviti na predsjedničkim izborima.

Kako je dao naslutiti tijekom govora u izbornoj noći nakon prvog kruga, on svoje birače ne misli iznevjeriti. Upravo stoga, postavlja se pitanje sa kime će Škoro kapitalizirati svoje planove i sa kime će nastaviti grabiti ka sabornici. U njegovom timu, između Mosta i Suverenista, podjele se već naziru, a detalji prepirki polako cure u javni prostor. No, to ne znači da će Škoro raslojavanje dopustiti te da će se prepustiti njihovim međusobnim konfliktima.

Dobro upućeni svjedoče kako u borbu za Sabor ulazi predvodeći vlastitu nezavisnu listu, na kojoj će pokušati okupiti istaknute pojedince i snažna imena, dajući im do znanja da je baš on šef utakmice koja se odvija te da su na njegovo ime osvojili glasove na predsjedničkim izborima. ipak, broj glasova koje je osvojio na predsjedničkim izborima, a koji jest respektabilan i dalje nije dovoljan da samostalno formira vladu pa se postavlja pitanje s kime bi Škoro mogao surađivati kada i ako se domogne sabornice.

Nije nemoguće da ta suradnja bude upravo ona s HDZ-om na čijem je čelu Andrej Plenković. Premda je Škoro tijekom kampanje žestoko kritizirao premijera, nije nemoguće da u konačnici ipak uspiju ostvariti suradnju te da na taj način udruženi ovladaju državom, budući da se Plenkoviću kao alternativa pored Škore, prema anketama nameće tek velika koalicija. Da su HDZ-ovci doista već počeli snubiti Škoru može se naslutiti i iz riječi Plenkovićeva šefa diplomacije Gorana Grlića Radmana koji je nedavno izjavio kako na predsjedničkim izborima računaju na glasova Miroslava Škore. “Svaka suradnja na dobrobit hrvatskih građana je dobra i ono što je predsjednica istaknula u govoru: ‘Hrvatska iznad svega, jedinstvo, zajedništvo i interes Hrvatske i hrvatskih građana'”, rekao je Grlić Radman o potencijalnoj suradnji nakon parlamentarnih izbora.