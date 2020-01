POČELO JE! OGLASILA SE VESNA PUSIĆ: Kobni plan otkriven? Strašno što je poručila

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić osvrnula se na pobjedu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima i njegov odnos prema regiji tijekom gostovanja na N1 televiziji.

“Mislim da je sam izbor Zorana Milanovića koliko vidim, prateći svjetske medije, pozitivno ocijenjen. Ocijenjen je i kao možda neka vrsta zaustavljanja desničarskog populizma u istočnoj Europi. Možda je to previše reći. Mislim da se nije baš zaustavio, ali možda se zaustavio kod nas što je za nas naravno vrlo važno. Dakle, on kreće s jednim pozitivnim imidžem odnosno pozitivnim očekivanjima. Također, pratili su ljudi što je govorio u kampanji, dakle i to je ostavilo dobar dojam”, kazala je Pusić dodajući kako se zdravorazumski vidi da je glavna hrvatska šansa utjecaj kojeg posjeduje u regiji. “Mi smo bez daljnjega i time se ponosimo mediteranska zemlja i srednjoeuropska zemlja i balkanska zemlja. Ali u srednjoj Europi su i Poljska, Mađarska, Češka, Austrija. Na Mediteranu su i Španjolska, Francuska, Italija – dakle velike zemlje. Mi tu trebamo biti prisutni, ali nismo neki ključni čimbenik, da tako kažem. U regiji, u jugoistočnoj Europi ona je za nas važna prvo jer stabilnost regije utječe i na nas. Drugo, zato što tu faktički jesmo čimbenik. Tu zaista, doprinoseći stabilnosti i dobrom funkcioniranju jugoistočne Europe ili Balkana mi doprinosimo ne samo svojoj sigurnosti i stabilnosti nego radimo jedan europski posao i to nam daje jedan veći značaj nego što bi ga po svojoj veličini imali. Tu mi se čini da je Zoran Milanović kao novoizabrani predsjednik ne samo to prepoznao, nego i rekao u ovom vašem intervjuu”, izjavila je bivša ministrica napominjući kako je Hrvatkoj apsolutni interes da se jugoistočna Europa stabilizira, a to znači europski put i privlačenje jugoistočne Europe ponovno.

“Po mom mišljenju to je jedino što je blizu zdrave pameti. Ja sam to gledala kao priznanje njenog neuspjeha jer je Hrvatsku pokušala, ali mislim da nije uspjela izvući iz regije, jer smo mi tu gdje jesmo i to nam je na neki način zadaća. Pokušala nas je udaljiti od jedinog mjesta gdje imamo stvarni utjecaj gdje stvarno nešto druge zemlje od nas očekuju. Dakle, mi objektivno ne možemo ne baviti se tom temom, a mudro politički je da tu pokušamo biti uspješni i kroz to ulogu Hrvatske dignemo na jednu višu razinu i značaj Hrvatske i utjecaj Hrvatske na jednu višu razinu”, zaključila je Pusić.