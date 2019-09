POČELO JE! DORH KRENUO NA PUPOVCA: ‘Postupaju po kaznenim prijavama’

Čini se kako će predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac još neko vrijeme biti jedna od glavnih tema u hrvatskoj političkoj areni, ali to izgleda nije kraj, jer se i Državno odvjetništvo zainteresiralo za ovog saborskog zastupnika srpske nacionalne manjine. Kako kaže pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević, DORH postupa po kaznenim prijavama protiv Pupovca.

”Priredio sam kaznenu prijavu 6. rujna i učinio je javno dostupnom svima vama koji ste to tražili. Osobno sam kaznenu prijavu podnio DORH-u poštom preporučeno,istog dana. Prema dostupnim informacijama, to je učinio i veliki broj vas. Uspjeli smo u prvom koraku i prisilili DORH na zakonito postupanje. Službeno su rekli da postupaju po našim kaznenim prijavama te su pokrenuli izvide. Trebali su to učiniti po službenoj dužnosti, ali nisu, pa smo ih primorali”, poručuje Kovačević na svojem Facebook profilu najavljujuži da su i dalje na potezu te da prate nastavak situacije.

”DORH nam svima mora službeno odgovoriti i idemo dalje, naravno da imamo dovoljno i drugih pravnih sredstava za borbu. Tražimo jedino da DORH postupi profesionalno, stručno bez “utjecaja” sadašnje Plenkovićeve “vlasti” i osovine Plenković-Bandić-Pupovac jer je njihovo vrijeme i vrijeme “Baltazar koalicije” na isteku”, zaključio je pravnik.