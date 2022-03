POČELI CURITI MUTNI POSLOVI: ‘Plenković je našao kandidata koji je sudjelovao u uništavanju građevinskih tvrtki’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić pojasnila je jutros kako Paladini krimen nije što je u kontekstu svog poslovanja bio isključivo vezan za ruskog milijunaša Sergeja Gljadelkina, koji je godinama figurirao za jednog od najmoćnijih ljudi građevinskog biznisa u Hrvatskoj, nego činjenica da je poslujući u njegovim tvrtkama, dobivajući udjele u njegovim tvrtkama i dobivajući pozicije direktora ili predsjednika uprava u njima, sudjelovao u procesima koji su posljedično doveli do uništavanju nekih od tih tvrtki i nemogućnosti naplate radničkih potraživanja.

Navela je konkretan primjer Hidroelektre Niskogradnje, podsjetivši kako je kandidat premijera Plenkovića za ministra graditeljstva dobio poslovni udjel u tvrtki Sergeja Gljadelkina, Avenue Mehanizacija, kojoj su prodana vozila, oprema i strojevi Hidroelektre i to tijekom postupaka predstečajne nagodbe čime je imovina tvrtke značajno smanjena, a radnici bez imovine od koje bi se mogli naplatiti.

“Nakon predstečajne nagodbe oni otvaraju stečaj i tvrtka biva zatvorena. Radnici, koji su s njim 2014. potpisali sporazum kojim su se odrekli nekih potraživanja, jer su se nadali da će spasiti tvrtku, ostali su i bez potraživanja i bez otpremnina”, rekla je Benčić.

Tijekom rasprave na Odboru za graditeljstvo o prijedlogu novog ministra Paladina je prvo odbio odgovoriti na pitanje o njegovoj ulozi u tvrtki Avenue Mehanizacija i otkupu najvrednije imovine Hidroelektre jer je tvrdio da o tome ne zna ništa, da bi na ponovljeni upit rekao da je imao suvlasnički udio i da su mu poznati ti ugovori ali da je to bio pokušaj revitalizacije Hidroelektre. Nije se referirao na činjenicu da je Hidroelektri odobrena predstečajna nagodba nakon čega je tvrtka ipak otišla u stečaj, niti je odgovorio na pitanje kome je prodao svoj udio u Avenue Mehanizaciji.

Benčić je dodala i da je razgovarala s bivšim radnicima i direktorima Hidroelektre, koji su joj to sve potvrdili i dali uvid u ugovore, te informirali da su još 2019. podnijeli kaznenu prijavu protiv članova uprave Hidroelektre.

“Ivan Paladina sudjelovao je u svim mutnim poslovima svih tvrtki iz Avenue grupe. Želim reći da se za budućeg ministra postavlja netko tko, prema premijeru, ima sjajnu poduzetničku karijeru, a niti jedan projekt nije niti započeo, a kamoli uspio. On je u eklatantnom sukobu interesa upravo zbog Kupara gdje u tvrtki Kupari Luxury Hotels ima poslovni udio. Podsjetimo da ta tvrtka ima koncesiju na državno zemljište i on će kao ministar odlučivati o tome kao i o drugim aspektima realizacije tog investicijskog projekta”, rekla je Benčić.

Neshvatljivo je da je premijer ovim potezom doveo nas saborske zastupnike do toga da bi najradije predložili novi poslovnički institut opoziva prije imenovanja, govori Benčić i zaključuje: “Obično ministri postanu sporni nakon što su neko vrijeme na ministarskoj funkciji. Ovdje imamo ministra koji je sporan prije nego je ministar postao. To isto tako ukazuje na to da premijer Plenković vjerojatno nema više nikakvog izbora za ministra, vidimo da i ovog čekamo gotovo četiri tjedna”.