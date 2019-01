Udruga Pelješki most

Počela gradnja Pelješkog mosta! Okolne ceste nisu ni blizu početku

Autor: Dnevno.hr

Na gradilištu Pelješkog mosta danas bi trebalo početi probno pobijanje pilota, a nakon što sljedeći tjedan iz Kine stigne prvi kontigent od 24 pilota, počinje i pobijanje stalnih pilota na stupnim mjestima, piše poslovni.hr.

Kineski konzorcij predvođen China Road and Bridge Corporation u posao je uveden prije više od pet mjeseci, a prema ugovoru most treba sagraditi u roku 36 mjeseci. Tako bi Pelješki most trebao biti završen u ljeto 2021. I dok se gradnja mosta zahuktava, radovi na njemu pristupnim cestama nisu ni blizu početka. Dosad nije izabran ni izvođač koji bi gradio te prometnice. Hrvatske ceste su raspisale dva natječaja za pristupne ceste.

Za prvi, dionicu Duboka-Sparagovići, ponude su otvorene još sredinom lipnja, no odluka o izvođaču ili poništenju natječaja još uvijek nije donesena. Iako je u dokumentaciji navedeno da će ta odluka biti donesena u roku 120 dana od dana otvaranja ponuda. Navedeno je i da će izabrani izvođač po uvođenju u posao morati dionicu izgraditi u roku od 33 mjeseca. Već je sad upitno hoće li most i pristupne ceste biti gotove u isto vrijeme.

A to postaje nedostižno ako se uzme u obzir da nakon što se i izabere izvođač, ostali ponuđači imaju pravo na žalbu, a a rješavanje tih postupaka na ovakvim natječajima traje i do tri mjeseca. Ako bi HC ovih dana i odlučio o izvođaču, on bi u posao mogao biti uveden tek sredinom godine. Na natječaj za gradnju dionice Duboka – Sparagovići, procijenjene vrijednosti 482 milijuna bez PDV-a, stiglo je sedam ponuda.

Najnižu je poslala tvrtka Integral inženjering iz Lakšata u BiH. Ta dionica duga je 12,4 kilometra, a zbog teške konfiguracije terena na njoj je predviđena gradnja više objekata, vijadukata, mostova, podvožnjaka te dvaju tunela. U Cestama su nam još u prosincu kazali da odluka o natječaju za gradnju dionice Duboka – Sparagovići još nije donesena zbog kompleksnosti i opsežnosti postupka pregleda i ocjene ponude.

Početkom prosinca lani objavljeno je javno nadmetanje za gradnju drugog dijela pristupnih cesta mostu – stonske obilaznice, poddionica Sparagovići – Papratno i Papratno – Doli, procijenjene vrijednost radova od 449,1 milijun kuna. Rok za ponude je 21. siječnja. Odabrani izvođač radova će za izgradnju tih 18 kilometara imati rok od 30 mjeseci od uvođenja u posao. No to je nemoguće jer nakon otvaranja ponuda Hrvatske ceste će opeti mati rok od 120 za donođenje odluke, a nakon toga je za očekivati i žalbe na tu odluku.