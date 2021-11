POBUNA U HDZ-U! Plenković ruši veliku koruptivnu hobotnicu! Nema odstupanja: Zbog ovog gube izbore

Biti u koži premijera Andreja Plenkovića posljednjih dana zasigurno nije nimalo jednostavno, u doba ozbiljne pandemije i sve većeg broja zaraženih korona virusom, za vratom mu pušu protivnici mjera, čiji su prosvjedi iz dana u dan sve brojniji. Usporedno s time u Remetinec su unazad desetak dana odvedeni brojni uglednici među kojima i njegova bivša ministrica Gabrijela Žalac, hrvatsko pravosuđe- DORH i Uskok, izblamirali su se pred europskim tužiteljima, a na sve to valja dodati i malverzacije sredstvima iz europskih fondova radi čega je naša mala zemlja za veliki kriminal dospjela u fokus Plenkovićevih briselskih kolega.

Velike zahtjeva od Hrvatske i od Plenkovića ima Bruxelles o čijoj financijskoj injekciji ovisi naš izlazak iz korona krize, ali i oporavak potresom porušenih područja. Plenković je svjestan da će baš radi toga uskoro morati početi primjenjivati strategiju koju je okupio u točke Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojega je EK već odobrila. Dio toga plana jest i Antikorupcijska strategija do 2030. godine, koju problematiziraju HDZ-ovi lokalni političari i dio članova predsjedništva, jer se upravo lokalna razina detektira kao područje visokih koruptivnih rizika pa se slijedom toga od Vlade očekuje da provede mehanizme koji se spominju u Antikorupcijskoj strategiji, i sve to s ciljem sprečavanja korupcije u tijelima i tvrtkama jedinica lokalne samouprave, u kojima bi se uz golem otpor HDZ-ovaca uskoro trebale početi provoditi konkretne poteze.

”Plenković nema izbora, on to mora provesti, htio-ne htio, promjene su nužne, a poseban fokus će se uz lokalnu upravu staviti i na zdravstvo”, kažu naši sugovornici iz Vlade te tvrde da se otpor prema tome već pokazuje i u vladajućim redovima unutar kojih drže da bi zbog provedbe reformi i nepopulističkih mjera HDZ mogao izgubiti iduće parlamentarne izbore. No, bez obzira na to Plenković je odlučio biti konkretan. ”Plenkoviću je cilj do kraja mandata promijeniti percepciju o korupciji u Hrvatskoj. Naime, mi smo trenutno prema Indeksu percepcije korupcije TI na 63.mjestu u svijetu i na 24.,mjestu u EU, prema Eurobarometru iz 2020. čak 97 posto Hrvata smatra da je korupcija u našoj zemlji raširena, kako onda s takvim brojkama možemo pomišljati na bilo što drugo osim na konkretne poteze kojima treba mijenjati percepciju zemlje” pitaju se naši sugovornici bliski Plenkoviću koji kao svojeg najvećeg saveznika u provedbi konkretnih reformi vidi ministra pravosuđa Ivana Malenicu.

”Vidite, jedan od problema koji se odnosi na zdravstvo i lokalnu politiku jesu dugovi bolnica prema veledrogerijama, poseban su problem one bolnice koje su u vlasništvu županija, tu je potrebno osmisliti konkretan sustav kontrole, sumnja se da trenutno fakturiranje medicinskih postupaka u nekim situacijama nije utemeljeno i realno u skladu s provedenim postupcima, već postoji mogućnost da bolnice maksimiziraju iznose faktura HZZO-u”, nabraja naš sugovornik te kaže da je veliki otpor već izazvala ideja da se ne radi istodobno u javnim ustanovama i privatnim praksama pošto je ocijenjeno da tu postoji velika šansa pojave sukoba interesa. ‘

‘Čim je Vili Beroš to spomenuo odmah su krenuli pritisci, a pritiske na Plenkovića vrše i s lokalne razine, jer se planira transparentno imenovanje u lokalnim tvrtkama, provjeravanje javnih natječaja, svi članovi predstavničkih tijela morat će prijavljivati svoje poslovne odnose s određenim jedinicama lokalne samouprave, a to bi zaista moglo izazvati kaos i razotkriti niz novih afera, radi toga će se i HDZ-ovi lokalni dužnosnici naći pod pritiskom”, smatra naš sugovornik koji kaže kako pobune očekuju i iz pravosudnih redova jer će se uz ostalo provoditi kontrola imovinskih kartica sudaca, uredit će se profesija stečajnih upravitelja i formirati stečajni uredi. Posla je po svemu sudeći podosta, otpora još i više, no bez obzira na sve borba protiv korupcije i provedba Strategije nešto su od čega Plenković sve i da želi ne može pobjeći.