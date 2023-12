Pobuna među dijelom seljaka: Prosvjed je od početka bio pod Plenkovićevim nadzorom?

Autor: Iva Međugorac

Završio je seljački prosvjed, slavodobitno je ovih dana javnosti obznanio vođa seljačke bune Tomislav Pokrovac napominjući da je hrvatski narod uspio i napravio dobru stvar za hrvatsku poljoprivredu. ”Možemo biti zadovoljni, trebamo otići svojim kućama.

Ovaj ću tren raspustiti prosvjede u svim županijama, svi idemo kućama, pripremiti se za Božić”, izjavio je Pokrovac novinarima dodajući da klanja, odnosno eutanaziranja zdravih svinja više nema najavljujući pri tome i novi sastanak s potpredsjednikom Vlade Ivanom Anušićem i ministricom poljoprivrede Marijom Vučković.

HDZ-ovci zadovoljni Anušićem

Najvažniji zahtjev prosvjednika i jest se odnosio na zabranu eutanazije te omogućavanje prometa zdravih svinja i svinjokolja pa je ispunjavanje tih uvjeta Pokrovac i istaknuo kao ključne razloge zbog kojih su se poljoprivrednici odlučili povući s prosvjeda pri čemu se u HDZ-u zbog tog manevra uz premijera Andreja Plenkovića kao glavnog pregovarača hvali donedavnog osječkog župana i aktualnog ministra obrane Anušića koji je kako kažu doprinio smirivanju situacije, što je uostalom potvrdio i sam Pokrovac koji je Anušića nazvao djetetom sa sela koji razumije Slavonce.

Zbog tih je riječi Anušić dodatno porastao u Plenkovićevim očima, a HDZ-ovci koji su mu skloni drže kako je Plenković odavno trebao uza se imati Anušića kao glas razuma za sve krizne situacije kroz koje su prošli stranka i vlada. Premda su se tenzije između poljoprivrednika koje je predvodio Pokrovac i vladajućih stišale dio seljaka nezadovoljan je odustajanjem od prosvjeda te tvrde kako ih je Pokrovac izigrao pa nekolicina onih s kojima smo razgovarali kaže da traže novo vodstvo s kojim će krenuti u nove prosvjede s kojima pak kane stići sve do Zagreba pošto smatraju da je Plenkovićeva Vlada dovela seljake na rub egzistencije i siromaštva.

Na Facebook stranici Hrvatskih krških pašnjaka najavljuje se stoga novi prosvjed u Zagrebu na tri lokacije te se u njihovoj objavi poziva sve poljoprivrednike i građane cijele zemlje da im se pridruže uz opasku da će točno vrijeme i datum pravodobno objaviti. Jednako tako, u Hrvatskim krškim pašnjacima propitkuju je li prosvjed svinjogojaca od samog početka bio pod nadzorom Vlade budući da su predstavnici svinjogojaca nakon sastanka u ministarstvu poljoprivrede izjavili da je postignut dogovor da se svinjokolja dozvoli od 15. prosinca.

Dio poljoprivrednika nezadovoljan postignutim dogovorom









”Pa zar to Vlada nije i prije najavljivala svinjogojcima koji to nisu htjeli prihvatiti. Nameće nam se pitanje, dali su i ovi prosvjedi kontrolirani i nadzirani od strane Vlasti od samog početka kao i svi do sada. Plenkoviću je točno odgovarao smjer u kojem prosvjedi idu. Na početku je svako 15 dana bilo okupljanje i sastančenje, pa prosvjed i onda opet 15 dana ništa. Sve to vrijeme Vlada je eutanazirala svinje, uništavala male svinjogojce i stvarala bazen jeftinog mesa za braću Pivac i Matijevića.

Plenkoviću su odgovarali prosvjedi 400 kilometara daleko od njegova toplog ureda, najavljivane blokade se nisu dogodile, a Anušić je izvozao prosvjednike i srušio im kredibilitet”, smatraju u Krškim pašnjacima te dodaju da po ovim minusima nije niti bilo potrebe držati ljude u traktorima već je trebalo odmah krenuti za Zagreb i tamo prosvjedima zadati jaki udarac Plenkoviću uoči izbora što su vođe seljaka odbijale učiniti pa se nameće pitanje zašto je tome tako.

Ogromna šteta

”Plenković je išao iscrpiti jadne ljude koji su na kraju prihvatili ono što im je prije mjesec dana rekao, klanje može početi od 15.12. Napravljena je ogromna šteta stočnom fondu u Slavoniji. Prosvjed je dobio ogromnu medijsku pažnju, kao da je afrička svinjska kuga jedini problem u poljoprivredi koja nam je ciljano uništena”, kažu u ovoj udruzi te dodaju kako je zanimljivo da nitko od prosvjednika nije tražio smjenu ministrice Marije Vučković i njenih suradnika zbog pogrešnog pristupa sprječavanju širenja afričke svinjske kuge.









”Ljudima je i ovaj put ubijen moral i volja za stvarnim promjenama jer je prosvjed, namjerno ili nenamjerno, sasvim krivo vođen”, smatraju u Hrvatskim krškim pašnjacima. Što god dio nezadovoljnih poljoprivrednika smatrao jedno je sigurno za Plenkovića je gašenje prosvjeda seljaka još jedna dobivena bitka, i još jedna uspješno prebrođena kriza koja mu je prijetila usred kampanje za parlamentarne izbore pa ne čudi da on i njegovi najbliži suradnici i ovih dana radi toga zadovoljno trljaju dlanovima.