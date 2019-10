POBJESNIO NAJPOPULARNIJI MINISTAR! Plenković stjeran u kut: Ne smije ni pomisliti na popuštanje HNS-u

Krajnji zakonski rok u kojem Vlada mora Saboru uputiti prijedlog proračuna jest 15. studeni, što je ujedno i rok do kojega se HDZ s koalicijskim partnerima iz HNS-a mora dogovoriti oko zauzimanja zajedničkog stava vezanog za plaće prosvjetara. No, čini se kako je tvrdoglavost osobina koja se među vladajućima u ovom slučaju provlači s obje strane fronte. HNS je proteklog vikenda Plenkoviću predložio kompromisno riješenje da se u proračun za iduću godinu ugrade kompenzacijske mjere za prosvjetare, no HDZ-ovci predvođeni šefom Vlade na tu ideju naprosto ne pristaju.

Štoviše, iz najveće stranke vladajuće koalicije čuju se poruke da su spremni izaći na izbore, ali da na ucjene i HNS-ove ideje više ne pristaju. Najoštrije poruke čuju se pak iz resora ministra financija Zdravka Marića. U njegovom sektoru poručuju kako izradi proračuna pristupaju odgovorno te da moraju voditi računa o stabilnosti javnih financija i da im stoga ne pada na pamet prilagođavati se zahtjevima ministrice Divjak. Popusti li Plenković pred njezinim zahtjevima Marić je spreman izaći iz Vlade, a to premijeru u idućoj godini definitivno nije u interesu. Kako kaže naš sugovornik iz Marićeva resora kompenzacijska mjera koju HNS-ovci predlažu značila bi da se učiteljima na ime povećanja koeficijenta godišnje isplati dodatnih 150 milijuna kuna i da ta mjera bude na snazi u prijelaznom periodu, dok se koeficijenti ne usklade, no HDZ-ovom ministru to ne pada na pamet, a u Ministarstvu financija kažu kako kompenzacijske mjere dosad uopće nisu spominjane niti se o njima razgovaralo.

Ono od čega Marićevi kadrovi strahuju jest to da bi se povećanjem plaća prosvjetarima otvorio prostor za ostale zaposlenike u javnim djelatnostima koji bi mogli zatražiti veće koeficijente ili u suprotnom prijetiti štrajkom. Upravo zato HDZ-ovci žele ostati pri svojem i na to prinuđuju Plenkovića koji i sam ima sve manje strpljenja za ministricu Divjak.