‘POBIJU SE LJUDI, DOVEDU NEKI DRUGI’ Plenković o aneksiji u Ukrajini: ‘Sramota, to je unutar ruskog miljea. Nikad to nećemo priznati’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u posjetu Gospiću. Sudjelovao je na svečanosti uručenja ugovora iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (“Potpora mladim poljoprivrednicima” i “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”).

Zatim je svečano otvorio 24. tradicijsku izložbu “Jesen u Lici”.

Premijer je dao izjavu u kojoj je komentirao aktualna politička zbivanja, među ostalima i o odvozu otpada u Zagrebu.





“Jučer smo razgovarali o tome, 80 kuna ove od 40 litara. Dosta. Nije malo”, rekao je Plenković o novom modelu odvajanja otpada u Zagrebu, dodavši da će sigurno biti skuplje.

“Ne morate biti veliki matematičar da to shvatite”, rekao je Plenković, dodavši da je projekt uveden naglo. “Trebamo dati šansu”, rekao je premijer.

O ruskoj aneksiji okupiranih područja

Plenković je rekao i da nitko neće priznati rusku aneksiju okupiranih ukrajinskih teritorija, kao što nije priznao ni aneksiju Krima. “

“Pobiju se ljudi, protjeraju se ljudi, dovedu se neki drugi i provede se referendum, izbroje rezultati kako hoće i onda se to prizna i anektira. To su stvari unutar ruskoga miljea i načina rada koji je katastrofalan i mi to nećemo priznati. To je, u biti, jedna sramota”, rekao je Plenković.

Neka se konzultiraju Milanović i Banožić

Odgovarajući na pitanje o izboru šefa VSOA-e i brojnih drugih institucija, Plenković je rekao da nije slušao izjavu predsjednika Milanovića da se neće konzultirati s ministrom obrane, Marijem Banožićem.

“Neka razgovara i neka se konzultira s ministrom. Ja se inače nisam miješao ni kad je Damir bio ministar ni sad kad je Mario ministar. To trebaju raditi ljudi koji se time bave. Nikad se ne nalazi netko van bazena ljudi koji su u MORH-u, nego ljudi koji su tamo”, rekao je Plenković, dodavši to nije neka dramatična tema.









Upitan pati li vojni sustav zbog svega, premijer je rekao da ne pati. “Sustav više pati kad ljudi uzimaju nezakonito novac od dnevnica, puno više od toga”, rekao je Plenković.

Upitan za prosvjed Radničke fronte pred HDZ-om, Plenković je rekao: “Oni su najjači.”