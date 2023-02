PO HDZ-u SE SPOMINJU NOVE PORUKE! Plenković je Rimac odmah nazvao: Tajna sastanaka u zagrebačkim hotelima

Autor: Iva Međugorac

“Poštovani g. Katičiću, nadam se da ste uživali na domjenku. Evo samo da se nadovežem na ono što sam jučer spominjao. Radi se o Josipu Juriću, diplomiranom magistru inženjeru šumarstva, a svakako bi htio radno mjesto u struci u Hrvatskoj. Bio je na razgovoru za pripravništvo u Hrvatskim šumama. Svaka pomoć bi dobro došla. Šaljem njegov CV. Hvala puno i lp, Zoltan”, tekst je to poruke koju je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić proslijedio svojem stranačkom kolegi i bivšem šefu Hrvatskih šuma Krunoslavu Jakupčiću. Poruka je kao što je poznato ovih dana dospjela u medijski prostor, a iako se posumnjalo da bi stanoviti Zoltan mogao biti HDZ-ov glasnogovornik i poznati novinar Zoltan Kabok, on je osporio da se krije iza te prepiske o kojoj su se oglasile i Hrvatske šume tvrdeći kako je po pitanju spornih zapošljavanja ‘preko veze’ sve bilo u skladu sa zakonom.

HDZ-ovci u obrani stranačkih kolega

U obranu svojih suradnika uključio se i premijer Andrej Plenković mada je kazao kako te teme smatra nevažnima. ”Po našem zakonu uvid u ove spise imaju svi koji su obuhvaćeni ovim slučajem, znači netko tko je obuhvaćen je to pustio u javnost. Ili je došlo iz institucija što mi se ne čini realnim, no nemam pretpostavku tko bi to mogao biti. Uglavnom, jedno veliko ništa”, rekao je Plenković dok su ministri Bačić i Butković detektirali kako se radi o podmetanju osoba koje imaju trenutne probleme s pravosuđem.





Jakupčića pak Uskok sumnjiči da je zloupotrijebio položaj i pogodovao investitorima u aferi u kojoj se prvoosumnjičena Josipa Rimac, a njegova obrana tek se slaže, no u HDZ-u se pak mimo ovih medijskih istupa slažu da je stranku i Vladu pa i Plenkovića ovaj slučaj uzdrmao i uznemirio.

Kroz aferu se provlači Plenkovićeva Vlada iz sjene

”Ljudi koji se spominju u aferi najbliži su Plenkovićevi suradnici. Katičić, Milić, Frka Petešić sve je to dio ekipe koja tvori Plenkovićevu takozvanu Vladu iz sjene, a posebno je problematično spominjanje Katičića kojemu ovo nije prvi put da ga se povezuje s aferama”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke te naglašava da Katičić u HDZ-u i jest na glasu kao jedan od glavnih kadrovika u državnim tvrtkama i javnim poduzećima.

Nedavno se Katičića prozivalo radi toga što je u dobrim odnosima s uhićenim predsjednikom Hrvatske odvjetničke komore Josipom Šurjakom čije je ime osvanulo na popisu privedenih u takozvanoj aferi Ina, a nešto prije toga spominjala ga je zviždačica iz Državnih nekretnina Maja Đerek rekavši kako ju je Plenkovićev prijatelj zvao u tri navrata kako bi urgirao za tvrtku koja nije plaćala državni prostor uz napomenu da je ovaj tijekom tih poziva bio poprilično neugodan. Sada kada se Katičića povezuje i sa Hrvatskim šumama u stranci ključa.

Osoba od najvećeg Plenkovićeva povjerenja

”Plenković je njega kao osobu od najvećeg povjerenja, i kao svojeg prijatelja iz djetinjstva doveo na poziciju glavnog tajnika stranke, on je trebao biti i ministar unutarnjih poslova, ali je premijer na vrijeme shvatio da bi to za njega ipak bilo opasno i da bi se zbog njegova imenovanja konstantno propitkivao potencijalni sukob interesa”, kaže naš sugovornik te dodaje da je Katičić do sada dokazao da je iznimno lojalan predsjedniku Vlade jer je bez puno pomne i pretjeranog medijskog izlaganja odrađivao stranačke predizborne kampanje i smirivao zavađene struje unutar stranke.

No, ono što bi i za Plenkovića i za Katičića moglo biti problematično jest to što je premijer kontaktirao s Rimac o aferi Vjetroelektrane zbog koje ju je u jednom trenutku, nakon jedne poruke i nazvao, a osim toga Katičić se navodno sa Rimac nakon izlaska iz Remetinca sastajao po zagrebačkim hotelima, a jednako tako imao je susrete i sa Žalac. O čemu je točno razgovarao s ovim dvjema kolegicama nije poznato, ali se i među Uskokovim istražiteljima može čuti da sve upućuje na to da je Katičić bio u dobrim odnosima sa Rimac u onom periodu kada je ona bila državna tajnica.









”Oni su bili suradnici u vrijeme kada je on bio državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, a po stranci se govori da su razmjenjivali poruke, i komunicirali o nekim zaposlenjima baš u Hrvatskim šumama’‘, priča naš sugovornik dobro upućen u ovu temu te napominje da je i Rimac od Plenkovića tražila sastanak nakon što je zapeo projekt vjetroelektrane.

”Ako znamo da se Marić potajno sastajao sa Milenkom Bašićem iz te afere, a po zagovoru Žalac, ne možemo tvrditi da i Plenković nije pristao na sastanak”, konstatira naš sugovornik na koncu. Tko se s kime sastajao, i što doista krije ostatak prepiski koje još nisu ugledale daljnje svijetlo na koncu ostaje za vidjeti.