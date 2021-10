PLJUŠTE REAKCIJE NAKON PRESUDE HDZ-u! SVI SE SLAŽU U JEDNOME, ALI I ISTIČU: ‘Neki su i dalje u vrhu stranke, a nosili su torbe pune novca

Autor: Dnevno

Vrhovni sud je potvrdio kaznu HDZ-u te će stranka morati platiti 3,5 milijuna kuna, dok je bivšem premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

Nakon presude oglasili su se brojni hrvatski političari, a svi se slažu u jednome – da bi HDZ trebao odgovarati.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je kako ova odluka nije mogla biti drugačija.

“HDZ je kriv za kazneno djelo, HDZ je kriv za pljačku. Barem za jedan dio pljačke će morati snositi odgovornost i vratiti novac državi, novac koji su od države i građanima oteli. Pomalo je bilo otužno slušati Plenkovića kako pokušava oprati ruke i otkloniti odgovornost sa sebe i stranke kojoj je načelu”, rekao je Grbin za N1.

“Neki koji su tada u bili u Predsjedništvu HDZ-a i danas imaju visoke dužnosti. Gordan Jandroković je predsjednik Sabor, Branko Bačić, koji je hodao Zagrebom torbom punom novaca, je šef Kluba zastupnika. Ljudi koji su morali ili mogli znati što se događa, prave se da ovo nema nikakve veze s njima. To je sramotno”, dodao je.

“Izvor, tok i ušće korupcije”

Istaknuo je kako je korupcija jedan od najvećih problema u Hrvatskoj i danas.

“A stranka koja joj je na čelu je kažnjena za korupciju. I to nije etiketa, to je činjenica. To je nečiji životni cilj”, zaključio je.

HDZ je stranka koja je pljačkala ovu zemlju i za dio te pljačke je danas pravomoćno osuđena. To nije etiketa koju im netko lijepi, već činjenica. HDZ je bio i ostao izvor, tok i ušće korupcije.





— SDP Hrvatske (@SDPHrvatske) October 13, 2021

“HDZ je i službeno kriminalna organizacija. Uz to što moraju vratiti ukradeni novac u proračun, trebali bi se ispričati hrvatskim građanima za njihovo štetno djelovanje po državu”, objavila je na Twitteru SDP-ova Mirela Ahmetović.

Njezin kolega, Arsen Bauk, kolegama iz HDZ-a poručuje da se, unatoč pravomoćnosti presude, ne brinu.









“Ustavni sud vas nikad nije iznevjerio pa neće ni sada. Ako je mogao za zakon o sudovima reći da je ustavan, može i vašu presudu srušiti, kao da bi im bilo prvi put, onda će sve ući u zastaru i, kako ono bude, ‘pojeo vuk magare'”, ustvrdio je Bauk.

Sandra Benčić, saborska zastupnica stranke Možemo!, kaže kako je najznačajnije iz ove presude to što imamo stranku na vlasti, koja je vladala i u većini mandata u zadnjih 30 godina, a koja je sada i pravomoćna osuđena za korupciju.

“Vijest o tome da je HDZ pravomoćno osuđen došla je na kraju rasprave u Saboru o kandidatu sucu Dobroniću za predsjednika Vrhovnog suda, a koliko nam je poznato presuda je donesena nekoliko mjeseci ranije, a objavljena je tek danas. Mi upravo raspravljamo o višegodišnjem financijskom okviru EU i na koji će način biti regulirano trošenje sredstava imajući knedlu u grlu jer znamo da tim sredstvima upravljaju članovi stranke osuđene za korupciju”, rekla je Benčić za Jutarnji list.

“Nepravda na svakom koraku”

“Korupcijski skandali koje prate duga suđenja uništili su vjeru građana u zakone i institucije. Efikasna država, dobro društvo u osnovi znače red i povjerenje. Sanaderova vlada je, sada i službeno, koruptivna hobotnica, kleptomanska formacija koja nas je pljačkala! Građani osjećaju nepravdu na svakom koraku, a najveća nepravda koju osjećaju je kada vide da zakoni u ovoj zemlji nisu jednaki za sve da moćnici i korumpirani političari godinama izbjegavaju ruku pravde. Osjećam je i ja…”, napisao je na svome Facebooku Domagoj Hajduković.

“Ne, Plenkoviću! Kazna za stranačku korupciju nije gubitak jednih izbora nego brisanje s političke scene! Ne daj se Hrvatska, ne mora te voditi koruptivna organizacija! Sva je moć u tvojim rukama!”, rekla je Mostova Marija Selak Raspudić u videu koji je objavila na svom Facebooku.

“Vrhovni sud potvrdio odgovornost HDZ-a kao političke stranke za korupciju i izvlačenje novca kroz marketinšku tvrtku FIMI mediju. Od danas je HDZ i službeno koruptivna organizacija i to na dan kada u Saboru raspravljamo o novom predsjedniku Vrhovnog suda”, napisao je njezin stranački kolega Nikola Grmoja.

“Zna li itko ovdje Ivu Sanadera, je li s njim popio kavu, je li mu bio predsjednik stranke?”, ironično je pitao Miro Bulj.

“Zabraniti im kandidaturu”

“Nigdje ne postoji slučaj da je pravomoćno osuđena stranka i dalje na vlasti. HDZ ne bi smio biti niti u političkom prostoru i trebalo bi im zabraniti kandidaturu na svim izborima te ih izbrisati iz registra političkih stranaka. Ne jer ih se bilo tko politički boji, nego jer su kriminalci. Prema presudi u proračun će uplatiti samo dio onoga što su ukrali – 18 milijuna kuna”, objavio je Živi zid na Facebooku.

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista upozorava da trenutno vladajući, koalicija HDZ/SDSS, bira predsjednika Vrhovnog suda koji će, kaže, “doslovno sutra” potpisati pravomoćnu presudu HDZ-u.

“I to je sukob interesa, netko bira nekoga, odnosno odlučuje o njegovu izboru”, kazao je Zekanović.

“Isplatilo se”

Damir Mihanović, bivši član Uprave Croatia osiguranja, koji je prvi progovorio o aferi Fimi Media, danas kaže da smatra da je ova presuda pravedna, te da mu je drago da je njegovo svjedočenje napokon i pravno potvrđeno.

“Taj postupak mi je zapravo obilježio život, iscrpio me, ali ukoliko je moja žrtva pridonijela tome da Hrvatska zatvori Poglavlje 23 te da uđemo u EU onda se to isplatilo”, rekao Mihanović za Jutarnji, koji je i dalje član HDZ-a, ali ne aktivan.

“Ponekad se i čujem s nekim ljudima iz stranke, ali nisam više aktivan niti ne radim s državom, odnosno nisam otada gospodarstvenik u državnim tvrtkama već radim kao profesor i konzultant za strance” dodaje Mihanović.