PLENKOVIĆU ZA VRATOM PUŠE VELIKA OPASNOST! Vremena je sve manje: Zbog ovoga ga pritišće Europa

Autor: Iva Međugorac

Najveći izazov premijera Andreja Plenkovića u ovom mandatu zasigurno je obnova potresom obnovljenih područja, a to je ujedno i jedini izazov u kojem se premijeru situacija ne odvija po planu. Naime, njegov je cilj do konca mandata nabaviti borbene avione, što je na korak do realizacije, na korak smo i do uvođenja eura, ali i do ulaska u Schengen, dok obnova Banovine i Zagreba stoji na mjestu više od godinu dana. Dodatni udarac Plenković je doživio ovih dana odlaskom iskusnog menadžera Damira Vanđelića s čela Fonda za obnovu.

Oni koji Vanđelića poznaju tvrde da je on u Fondu ustrojio savršen, i iznimno transparentan sustav bez obzira na sve opstrukcije koje je prolazio. Svi ugovori, računi i ostali važni podaci javno su dostupni na Fondovima internetskim stranicama. ”On je otišao nakon što se uspio izboriti za Zakon o obnovi, to je bio njegov cilj, no vidljivo je da je Vanđelić netko tko je u ovaj posao ušao iz privatnog, menadžerskog sektora”, tvrde naši sugovornici iz Fonda te kažu kako je on pripremio teren za primjenu navedenog zakona, raspisao je natječaj za projektiranje te osmislio aplikaciju.

”Kada je vidio da sustav funkcionira, on je shvatio da je vrijeme da krene dalje”, govore naši sugovornici iz Fonda te ističu kako je kao ravnatelj Vanđelić bio iznimno susretljiv. ”On je doslovno u svakom trenu bio na raspolaganju građanima, komunicirao je s njima u grupama na društvenim mrežama, jednostavan je i prizeman čovjek, a u Fondu je uveo ISO Standard za suzbijanje podmićivanja, to nema ni jedna institucija u zemlji. Time je omogućio da se sve u Fondu odvija transparentno i bez repova, to i je bio njegov cilj ustrojiti kvalitetan sustav, što za njega zasigurno može predstavljati odličnu odskočnu dasku za ulazak u politiku, Hrvatska bi s njim bila samo na dobitku”, smatraju oni koji su s Vanđelićem imali prilike surađivati. Ako se doista pokaže da je Fond funkcionirao Plenković bi se mogao naći u problemu, i to ne zbog medijskih napisa o eventualnim Vanđelićevim kompromitirajućim saznanjima iz NO Ine, već radi toga što će se pokazati kako se stručnog kadra odrekao na uštrb politike i politikantstva.

Manjak kvalitetnih kadrova

Činjenično je stanje da je država po pitanju obnove ozbiljno zakazala, tu se više niti ne radi o novcu, već su jednostavno Plenkovićevi kadrovi pokazali da nisu u stanju operativno upravljati ovom složenom problematikom, odnosno krizom koja je doista ogroman test za sposobnost svih onih koji u procesu obnove sudjeluju. ”Horvat je od početka kritizirao brzinu kojom se obavlja obnova, s druge strane on je inzistirao na Zakonu, i borio se da se što prije krene s realizacijom, u listopadu je usvojen Zakon. Građani koji su žrtve potresa to prate, obnova više ne bi smjela kasniti, a nama nad glavom stoji opasnost od povratka novca u EU blagajnu, ako se obnova ne odradi u zadanim rokovima, to je problem koji bi se mogao manifestirati i na ministra Horvata, i na premijera Plenkovića”, kažu naši sugovornici iz Fonda te navode kako je premijer svjestan opsega ove problematike.

No, i bez ovih teza jasno je da je Plenković bez obzira na stabilan rejting HDZ-a u problemu, on u svojoj Vladi naprosto, s izuzećem Zdravka Marića, nema kadrove koji su u stanju iznjedriti reforme, koje se od Hrvatske očekuju i koje su Hrvatskoj prijeko potrebne.

Kada se pak govori o Vanđelićevom političkom angažmanu, on bi kako za sada stvari stoje trebao pričekati. Naime, Vanđelić nije netko tko olako istrčava bez plana i programa, nakon što odmori od poslova u Fondu vjerojatno će se, kako tvrde njegovi poznanici politički angažirati, međutim, on Plenkoviću u HDZ-u trentuno ne predstavlja opasnost pošto nije član stranke, opasno bi moglo biti to što je Vanđelić osvojio simpatije velikog djela građana već sada, a ako doista odluči graditi ozbiljnu, drugačiju i poduzetničku političku priču odmaknut od ideologije, to bi onda doista moglo prerasti u noćnu moru ne samo vladajućeg HDZ-a, već i svih ostalih hrvatskih političkih garnitura.