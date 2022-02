PLENKOVIĆU STIGAO GADAN ULTIMATUM! U pozadini se priprema nešto veliko: Što se krije od javnosti?

Autor: Iva Međugorac

Buran se sastanak ovih dana održao u HDZ-u, a nedugo potom i podjednako buran sastanak s koalicijskim partnerima Vlade na čijem je čelu premijer Andrej Plenković. Upućeni svjedoče da premijer nikada nije bio u nezavidnijoj situaciji te da HDZ-ovci predvođeni osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem od Plenkovića zahtijevaju da se riješi Milorada Pupovca zbog afere u kojoj se našao potpredsjednik Vlade, SDSS-ov Boris Milošević, a u kontekstu koje se i Pupovac spominje kao jedan od sudionika sastanaka na kojima se pogodovalo probranim tvrtkama i obrtima.

Navodno je na sastanku stranačkih glavešina bilo prilično temperamentno, a iz Anušićeva kruga, predsjedniku Vlade postavljen je jasan ultimatum u kojem mu se dalo do znanja da neće imati potporu svojih stranačkih kolega ukoliko ne poduzme nešto po tome pitanju. Nije Plenkoviću lako ni radi toga što mu najbliži suradnici počinju okretati leđa.

”Nakon što je uhićen Horvat, i nakon što se krenulo češljati Josipa Aladrovića, a nešto prije toga i Ćorića, jasno je kao dan da je idući na meti baš premijer Plenković”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te podsjeća da je sve krenulo s medijskim napisima o stanu Zvonimira Frke Petešića. ”Plenković doista do sada je savladao sve svoje krize, ali ovakvu krizu nije imao. Ruše ga iz oporbe, ruši ga Milanović, a ruše ga i u oni HDZ-ovci koje je marginalizirao i koji su samo čekali trenutak da se ponovno aktiviraju”, kaže naš sugovornik te napominje da to sve definitivno može biti povezano i sa optužnicom koja uskoro očekuje bivšu HDZ-ovku Josipu Rimac.

Iza svega stoje Amerikanci?

”Ona je željna osvete, oko toga nema rasprave, njoj je Uskok ponudio nagodbu prema kojoj bi trebala na šest godina otići u Remetinec, ona je nakon toga poludila i odlučila udariti na sve s kojima je bila u kontaktu. Nije Plenković bez razloga napao Državno odvjetništvo, on je u strahu od toga da su krenuli na njega, Rimac posjeduje komunikaciju s Tenom Mišetić pa i sa samim premijerom, pitanje je što se sve tu krije”, navodi nadalje naš sugovornik te tvrdi da je napadom na DORH premijer napao i svojeg ministra Davora Božinovića.

”Sjetite se da je on i nedavno radi Bezukova napada na Vladu kritizirao SOA-u, DORH i policiju, time je već dao naslutiti da on i Božinović nisu na istoj valnoj duljini i da više ne računa na njega, ovime je to dodatno potvrdio, po stranci se priča da se Božinović susreće sa Damirom Vanđelićem”, navodi naš sugovornik. Nije tajna da Vanđelić ima ambicije srušiti Plenkovića i preuzeti kormilo Vlade, a spekulira se kako iza njega stoji ‘Buzin’ odnosno Amerikanci. ”Pogledajte, on je nedavno prozvao Ćorića radi INE i Ćorić se u roku par dana našao u središtu ogromne afere, Vanđelić radi diskretno i nenametljivo priprema teren za svoju poziciju, vidite i sami kako se o njemu u medijima izvještava kao o uspješnom poslovnom čovjeku, biranim riječima, to vam je jasan signal da se u pozadini priprema nešto veliko”, smatra naš sugovornik.

Da Davor Božinović rukovodi DORH-om svojedobno je u svojim statusima tvrdio i bivši gazda Agrokora Ivica Todorić, a sada se pa spekulira da i iza ovih posljednjih uhićenja i istraga stoji ministar policije kojemu je Plenković okrenuo leđa. Božinović već neko vrijeme ne spada u krug najužih Plenkovićevih suradnika, a oni koji su ministru skloni tvrde da je to radi toga što je on čovjek bez dlake na jeziku, koji je premijera kritizirao kada je griješio, kako to predsjedniku Vlade nije odgovaralo, tako se distancirao od Božinovića, a okružio stranačkim omladincima, i savjetnicima koji su mu laskali. ”Božinović mu sada možda uzvraća udarac, Plenković nije naivan on to vjerojatno zna i sam, pitanje je čime ga točno ministar drži u šaci, i jesu li to baš kontakti između Mišetić i Rimac”, zaključuje naš sugovornik.