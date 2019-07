Plenkoviću se ne piše dobro: Jednim potezom zamjerio se ljudima koji će ga stajati glave

Odlazak Lovre Kuščevića za premijera Andreja Plenkovića stigao je, po svemu sudeći, prekasno, jer premda je kupio mir među koalicijskim partnerima, atmosfera u njegovu HDZ-u sve je samo ne ugodna. Mir je, tvrde upućeni, privremen, a čelni ljudi vladajuće stranke koji su bili bliski premijeru, počinju mu okretati leđa, nezadovoljni podređenim položajem u koji je doveo HDZ.

”Plenković se pokorio Pupovcu i HNS-u, to nije prvi put i preko toga je sve teže prelaziti. Pa svi su vidjeli da se Kuščević ne može izvući, iz HDZ-a mu se sugeriralo da smijeni ministra, ali on je čekao dok mu HNS-ovci nisu održali lekciju u medijima, nakon toga je popustio pod pritiskom i ministar odlazi, a mi ispadamo gubitnici kojima upravlja stranka koju održavamo na životu”, ogorčeno prepričavaju Plenkovićevi suradnici iz stranke, dodajući da bi sada trebalo djelovati državnički i raskinuti suradnju s liberalima, ali premijer ni tu nije dovoljno odlučan.

Da stanje nije idilično, potvrđuju i sve intenzivniji Jandrokovićevi istupi koji premijeru ne idu na ruku. ”Mi smo stožerna stranka, u određenim situacijama pokazali smo da nećemo podnositi korake koji nisu korektni i fer”, rekao je Jandroković javno ono što je zapravo trebao učiniti Plenković, žale se u vladajućoj stranci, u kojoj se očito predsjednik Sabora profilira kao netko tko bi mogao preuzeti funkciju novog šefa stranke. Tomu u prilog idu i kritike Roberta Kopala na račun predsjednika HDZ-a iznesene na sastanku na kojem je premijer pognute glave slušao kritike svojih do jučer najbližih suradnika.

Plenković možda jest kupio mir u Vladi, ali ne zadugo, jer stanje u stranci izmiče kontroli. Odlazak Lovre Kuščevića probudio je one koji imaju sve manje strpljenja za neodlučnog premijera, osobito u trenutku kada im rejting nezaustavljivo klizi.

”HDZ-u treba promjena, ovakvi ne možemo pobijedi na izborima, potrebna nam je čistka, u izbornu godinu ne možemo ući s neodlučnim Plenkovićem ministrima i onima koje su opteretile afere”, otkriva naš sugovornik blizak rukovodstvu HDZ-a, aludirajući na ministricu Žalac te ministre Gorana Marića te Tomislava Tolušića. ”I HDZ-ovci u lokalnim ograncima na korak su do pobune, prozvalo ih se zbog poraza na EU izborima, a to Plenkoviću nisu, niti misle oprostiti. On u lokalnim ograncima nikada nije ni uspio steći kontrolu i instalirati svoje ljude, pogledajte samo kako je to traljavo izveo u Lici. U lokalnim ograncima i danas sjede uglavnom Brkićevi, a odnedavno i ljudi skloni Jandrokoviću. U stranci nema mira, problemi se nižu jedan za drugim i Plenkoviću se doista ne piše dobro”, zaključuje naš sugovornik.