PLENKOVIĆU SE NE PIŠE DOBRO! JEDAN DETALJ SVE OTKRIVA: HDZ zbog ovog gubi izbore?

“HDZ dobiva izbore”. Poruka je to koja bi se mogla iščitati iz samouvjerenih i samodopadnih javnih nastupa šefa vladajuće stranke Andreja Plenkovića koji odbacuje potencijale Restart koalicije, ali i Škorina Domovinskog pokreta, a da ni ne trepne.

No, to što je Plenković u pobjedu svoje stranke siguran, ne znači da će se ona uistinu i dogoditi. Problemi s kojima se HDZ susreće nisu zanemarivi, a osim toga, najljuća bitka mogla bi se voditi za naklonost zagrebačkih birača. Tu u boj kreće i sam Plenković, i to baš u prvoj jedinici koja uključuje i centar Zagreba, a koji je pak posebno pogođen potresom.

Potres je, kao što je poznato, hrvatskoj metropoli nanio štetu u iznosu od više desetaka milijardi kuna. Premda su prošla već dva mjeseca, nadležni još nisu ni osmislili strategiju za obnovu glavnoga hrvatskog grada. Sabor je raspušten prije donošenja Zakona o obnovi, a percepcija je da je do toga došlo zato što se Plenkoviću i njegovim pulenima žurilo do nove vlasti.

Premda Hrvatska predsjeda Europskom unijom, do danas nismo uspjeli organizirati donatorsku konferenciju, kakvu su nakon potresa organizirali Albanci. Nije puno napravio ni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ali je zato potres u pitanje doveo njegov politički opstanak. Kada je riječ o Bandiću, nacionalne i lokalne izbore ne treba uspoređivati, te ga shodno tome ipak ne treba u cijelosti otpisati.

No kada govorimo o HDZ-u, valja podsjetiti na to da ta stranka u prvoj izbornoj jedinici, koja osim središta Zagreba obuhvaća i zapadni dio grada te dio Zagrebačke županije, nikada nije ni osvajao velik broj glasova pa je malo vjerojatno da će se to dogoditi i sada kada se građani osjećaju zapostavljeno i izdano.

Zanimljivo, HDZ je do sada na izborima uspjevao pobijediti samo ako je uspio u četiri zagrebačke jedinici osvojtii više od 25 posto glasova birača, što znači da Zagreb i sada odlučuje relativnog pobjednika, a baš tom Zagrebu Plenković se silno zamjerio.