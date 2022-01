PLENKOVIĆU SE NE PIŠE DOBRO! Ima vremena do proljeća: Sprema mu se ogroman udar, odrazit će se i na HDZ

Autor: Iva Međugorac

U posljednjih nekoliko tjedana premijer Andrej Plenković suočio se s nizom problema. Broj zaraženih korona virusom raste gotovo nezaustavljivo, a usporedno s time ne bilježi se pretjeran interes za cijepljenje, stječe se dojam da je to proces od kojega je predsjednik Vlade digao ruke. Veći problem od cijepljenja i korone za Plenkovića predstavlja obnova potresom porušenih područja, koja se ne miče s mrtve točke. Upravo bi proces obnove, prema tezama iz HDZ-a i mogao utjecati na budućnost Plenkovićeve vlade pa i same stranke čiji rejting u ovim trenucima djeluje stabilno.

Naime, problematiku u tom kontekstu predstavlja mogućnost da Hrvatska ne iskoristi pet milijardi kuna koje joj je Europska komisija odobrila za obnovu potresom pogođenih područja. Jasno je da Europa nema namjeru Hrvatskoj progledati kroz prste u tom pogledu te da po svemu sudeći produljenja rokova neće biti, no isto je tako jasno da je to ogromna blamaža za Plenkovića, kojemu se time ruši ugled kako u hrvatskoj, tako i u europskoj političkoj areni.

”To je zaista blamaža za Plenkovića, ali je iz te blamaže vidljivo da Hrvatska nije u stanju provesti proces u kojem se očekuje transparentnost, Europa svaku kunu koju daje kontrolira, i to je po svemu sudeći ono gdje je Vlada zapela i na čemu je pala”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava kako Hrvatska načelno baš radi potrebe za transparentnošću ima problema s povlačenjem sredstava iz fondova, što smo imali prilike vidjeti i na aferi Žalac. ”Plenković nema kadrove, ne postoje ljudi koji su u stanju pripremiti projekte, Horvat tu je podbacio, ali nije on jedini, to mora biti jedna cjelovita, ujedinjena priča da bi bila funkcionalna”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke koji je uvjeren da bi zbog kašnjenja s obnovom HDZ-u uskoro mogao početi padati rejting.

”Ako se do proljeća ne pokrenemo, i ako ne uspijemo povući konkretan dio sredstava i spasiti stvar, Plenkoviću se ne piše dobro, to je nešto na čemu će ga oporba rušiti kroz cijelu godinu. Mi smo daleko od izbora, ali ta tema će se provlačiti cijelu godinu i zakuhati pred izbore, tu se dovodi u pitanje najveća Plenkovićeva snaga, on se kleo u svoj briselski utjecaj, tvrdilo se da nam nitko osim njega tako nonšalantno ne bi ‘sredio’ te europske milijune, i sada mi gotov novac vraćamo nazad, to je zaista sramotno”, zaključuje naš sugovornik uvjeren u to da bi se ova problematika dugoročno mogla odraziti i na stabilan stranački rejting, budući da je onaj Plenkovićev ionako već u padu.