PLENKOVIĆU ŠALJI VOJSKU NA GRANICU! Starčević: ‘Kriza s migrantima na vrhuncu! Mjesecima upozoravam, svi šute’

‘Gospodine Plenkoviću, pošaljite vojsku na granicu’, vapaj je ovo prvog čovjeka Hrvatske stranke prava i gradonačelnika Gospića Karla Starčevića premijeru. Kako navodi u razgovoru za naš portal, on i njegovi sugrađani, gotovo na dnevnoj bazi svjedoče najezdi ilegalnih migranata, a tom trendu sve se teže odupiru te je u pitanje dovedena njihova sigurnost. Starčević je, kako napominje u više navrata s ovim fenomenom pokušavao upoznati kako predstavnike medija, tako i predstavnike vlasti, uključujući i premijera Plenkovića te predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, no njegovi apeli nisu urodili plodom.

”Vidite, mi smo se prvi kao HSP, osvrnuli na sigurnost granica Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, prema Srbiji i Crnoj Gori. Svi su se oglušili o naše stavove, najtragičnije je u tome što se u samom vrhu RH govori da nema ilegalnih migranata na prostoru države, međutim, da li su se to amebe stvorile u Gorskom Kotaru? Kakvi su to ljudi? Jesu li to migranti? Mi tvrdimo da jesu, i tvrdimo da ilegalno na tisuće ljudi prolazi kroz Hrvatsku, ali Zagreb jednostavno na to ostaje gluh, ignorira ne samo nas, već ignorira cjelokupnu hrvatsku javnost”, oštar je naš sugovornik, koji napominje da se njegovi sugrađani boje za vlastitu sigurnost. U lipnju su prosvjedom pokušali skrenuti pozornost na ono što se u ovom od političara zaboravljenom kraju događa, no niti to nije urodilo plodom, a Starčeviću su po tom pitanju, kako sam priznaje ruke vezane.

”Kao gradonačelnik po tome pitanju, ja na žalost ne znam što više mogu poduzeti osim apelirati na Vladu RH koja pod svojom ingerencijom ima državne granice i Ministarstvo unutarnjih poslova. Ja i danas kažem da je hrvatska policija nemoćna, nema ih dovoljno, ne mogu kontrolirati granicu. Red je da se konačno oglasi predsjednica i da vojska izađe na granice. Zato imamo vojsku, i na kraju krajeva, oni su jedini ovlašeteni čuvati granice Hrvatske. Prema tome, ja se pitam u čijem je interesu kaos u Hrvatskoj, u čijem je interesu sijanje straha među moje sugrađane. Moraju migranti ući u njihove domove bježeći od studeni, kiše i nevremena, a mi Hrvati moramo biti posebno osjetljivi na migraciju, jer smo i sami bježali glavom bez obzira po širokom svijetu, jer su nas ubijali i likvidirali na svim mjestima na kojima su nas sustizali, ali ja tražim da ti ljudi legalno uđu u zemlju, da im pomognemo, da ih se smjesti, a ne da se ovo radi što se radi kod nas. Da se sije kaos dok je domaće pučanstvo postalo nemoćno i ostalo bez ikakve zaštite”, kaže Starčević.

Sve bi to, dodaje bilo u redu, da se i ti ilegalni migranti u domove u koje upadnu smjeste, prenoće pa krenu dalje, no to je daleko od onoga što se događa na terenu. ”To su ljudi koji za sobom ostavljaju nered i siju strah među stanovništvom. Velika većina su takvi, nisu to politički migranti čiji su životi ugroženi, nego oni idu doista negdje po nekakvom zadatku u zapadnu Europu, a Gadafi je rekao da će oni u hodu, korak po korak islamizirati Europu. Mi smo tu na dobrome putu. Nitko nije protiv migracije, da ih se zaštiti, spremi i spasi od progona, ali ja sam protiv toga da oni prave nered, i da se ponašaju ovako razorno, i neljudski kao što je to sada. Vidite, oni vrše nuždu ljudima po pragovima, oštećuju sakralne objekte, poglavito ako uđu u nečije vikendice i nečije objekte gdje visi križ, ili bilo kakva insignija crkvena. To uništavaju. To je doista prevršilo svaku granicu, i ljudi oko mene doista se pitaju do kada tako”, upozorava nadalje gradonačelnik.

Njegovi sugrađani, mahom se sreću s mladim muškarcima u naponu snage, što je u najmanju ruku suprotno od toga što se svojedobno javnosti prezentiralo kada se tvrdilo da se među migrantima uglavnom nalaze žene s djecom. Nejasno je Starčeviću i od kojeg to točno rata ti ljudi bježe. ”Načelno više rata nema u Iraku je miru, u Iranu je mir, u Siriji je gotovo rat završen, u Afganistanu je primirje, u Pakistanu nema nikakvog rata, a mi imamo dvije trećine Pakistanaca koje dolaze u Europu, moramo otvoriti oči, jer inače Bog zna gdje smo”, strahuje pravaš kojega najviše muči to što nitko od vladajućih na njegove apele ne reagira. Teško mu je, nastavlja pojmiti zašto premijer pa ni ministar policije nešto ne poduzmu. ”Ministar je nemoćan, nema dovoljno ljudstva i ne može uvesti red na granici, osim toga u BiH je gotovo kaos. Sjetite se samo apela gradonačelnnika Bihaća, pa on vrišti do boli čovjek prema tome nešto nije u redu, Plenković bi se doista trebao očitovati, krajnje je vrijeme, ako on misli da je premijer RH onda to mora učiniti, zauzeti stav i reći sad je dosta. Tu je licemjerna i Europa, ako su oni htjeli kvalitetnu radnu snagu iz tih iseljeničkih zemalja, trebali su to tako i učiniti, dopremiti vrsne inženjere u svoje zemlje, a ne raditi ovakva čuda koja su gotovo neprimjerena u svjetskim migracijskim tokovima”, zaključuje Starčević.