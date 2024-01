Plenkoviću prijeti velika opasnost: Pogledajte dobro ove podatke, sada je sve vidljivo

Autor: Iva Međugorac

Kampanja za parlamentarne izbore formalno još uvijek nije krenula, niti se službeno znade kada će se izbori točno održati. No, zato je dobro poznato da je godina pred nama super izborna, a u godini koju smo ostavili za sobom domaći političari već su krenuli bildati svoj osobni, ali i rejting svojih stranaka. Svim aferama unatoč premijer Andrej Plenković ima razloga za zadovoljstvo, jer iako njegov osobni rejting stagnira, rejting njegova HDZ-a stoji poprilično stabilno, barem ako je vjerovati onim službenim, javnim anketama.

Neslužbeno se međutim priča i o postojanju interne HDZ-ove ankete prema kojoj Plenkovićeva stranka na nadolazećim parlamentarnim izborima osvaja svega 55 mandata, što je miljama daleko od formiranja vladajuće većine. Ne čudi stoga da je spominjanje takve ankete naljutilo predsjednika Vlade koji je to opisao kao fake news. Kada je riječ o onim službenim anketama koje objavljuju televizijske kuće može se reći da je HDZ godinu završio s 1,6 posto manje potpore pa shodno tome uživaju 26,6 posto potpore ispitanika.

Anketa koja je uznemirila Plenkovića

Pošto se u većini anketa pojavljuje 20-tak posto neodlučnih građana, i ako se od njega oduzme dio koji se može pripojiti Plenkovićevom HDZ-u, maksimum na kojeg HDZ može računati u ovim trenucima jest oko nešto više od 30 posto glasova što i nije razlog za optimizam budući da je na parlamentarnim izborima održanim 2016-te godine Zoran Milanović sa svojim SDP-om i koalicijskim partnerima osvojio 33,7 posto glasova, odnosno 54 zastupnička mandata, iz čega proizlazi da Plenkovićeve tvrdnje o nepostojećoj internoj anketi baš i nisu sasvim istinite i realne.

Unatoč tome rejting kojega vladajući trenutno uživaju daje naslutiti da oni u super izbornu godinu ulaze s ozbiljnom šansom da na parlamentarnim izborima ostvare relativnu pobjedu, no pitanje je hoće li ta relativna pobjeda biti dostatna za formiranje iduće Vlade. Ono što je također u slagalici za nadolazeće izbore upitno svakako je SDP-ov rezultat na njima. Prošle se godine stranka Peđe Grbina koja na izbore izlazi bez koalicijskih partnera borila s oscilacijama rejtinga s tim da su godinu priveli kraju s rastom od jedan posto u odnosu na početak godine pa tako oni uživaju potporu od 15,5 posto.

Ako SDP-ovci zbog ovog mogu imati razloga za zadovoljstvo, tada je stranka koja može biti najzadovoljnija svojim djelovanjem i rejtingom posljednjih 12 mjeseci Domovinski pokret kojemu su mnogi nakon odlaska Miroslava Škore predviđali propast. Umjesto toga stranka je predvođena Ivanom Penavom postala treća politička opcija u zemlji što je potvrdila anketa za prosinac prošle godine. Domovinskom pokretu uoči izbora u prilog zasigurno ide i trend rasta rejtinga kojeg bilježe još od lanjske veljače kada su se s 4,5 posto potpore vrtili oko izbornog praga.

DP se profilirao na desnici

Kontinuiran rast njihova rejtinga Domovinski pokret profilirao je kao stabilnu desnu političku opciju koja je za sobom ostavila i Most, i Hrvatske suvereniste i zastupnicu Karolinu Vidović Krišto sa strankom Odlučnost i pravednost koja uživa rejting od oko dva posto. Zanimljivo je u kontekstu priče o Pokretovom rejtingu spomenuti i nedavnu anketu u kojoj su građani na drugo mjesto postavili Penavu, koji je odmah iza Plenkovića u javnosti vodeći favorit za predsjednika Vlade. Stabilnu poziciju od deset posto s kojom su se Mostovci dičili do unazad nekoliko mjeseci u susret izbornoj godini stranka Bože Petrova može zaboraviti.

Most je godinu priveo kraju s potporom od 7,6 posto, a da im trend ne ide u prilog jasno je iz toga što su početkom godine uživali potporu od oko devet posto. Most je pored svega toga godinu završio s najnižom potporom do sada, a to s obzirom na nadolazeće parlamentarne izbore nije razlog za optimizam, već zvono za uzbunu, čega su svjesni i u samoj stranci u kojoj se u posljednje vrijeme love za glavu i pitaju se jesu li im bili potrebni istupi stranačkih kapitalaca u kojima se spominjala suradnja sa strankama s lijevog političkog spektra.









Na tom istom lijevom političkom spektru profilirala se i stranka Možemo koja se u principu svela na dvije osobe- Tomislava Tomaševića kao zagrebačkog gradonačelnika i Sandru Benčić kao saborsku zastupnicu i premijersku kandidatkinju.









Borba za opstanak

Koliko su za ovu stranku opasne Tomaševićeve vratolomije u glavnom gradu, toliko je čini se opasna i ishitrena kandidatura zastupnice Benčić za premijerku, jer se svaka ozbiljna i relevantna politička opcija za izbore na kojima se biraju zastupnici priprema timski i kroz rad na stranačkim organizacijama.

No to s Možemo nije slučaj, štoviše dojam je da iza dvoje prepoznatljivih stranačkih figura ne postoji nitko dovoljno stručan, i nitko tko je karijeru izgradio izvan aktivističkih voda, što posebice do izražaja dolazi kod Tomaševićeva vođenja glavnog grada. Još od kolovoza Možemo bilježi pad rejtinga, a posebno je to vidljivo u posljednja dva mjeseca prošle godine.

Tako je Možemo u studenom uživao 9,5 posto potpore, dok su godinu priveli kraju s rejtingom od 9,2 posto. Nije to neki veliki pad kada se sagleda sami postotak, no ako na ove brojke gledate kao na trend tada je jasno da će se i Možemo na nadolazećim izborima boriti za opstanak, a vrlo je upitno što će se s njima događati do lokalnih izbora na kojima se Tomašević kani boriti za još jedan gradonačelnički mandat.