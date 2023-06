Plenkoviću prijeti potpuni kolaps najvažnijeg sustava u zemlji: Odvjetnica ukazala na ogroman apsurd

Autor: Iva Međugorac

Štrajk službenika i namještenika u sudovima i državnim odvjetništvima, kojemu se ne nazire kraj mogao bi rezultirati potpunim kolapsom pravosudnog sustava koji je ionako već dugo u ozbiljnim problemima, o kojima se nedovoljno govori – tvrde to naši dobro upućeni sugovornici te napominju da je pred nama i sezona godišnjih odmora što znači da bi se brojni sudski postupci mogli rastegnuti do u nedogled, a i do sada brzina nije bila osobina koja se mogla povezati uz sudske procese koji se vode u našoj zemlji.

Sindikat od zahtjeva ne odustaje

Bez obzira na posljedice članovi Sindikata državnih službenika i namještenika od svojih zahtjeva ne namjeravaju odustati, tim više što je i Vrhovni sud nedavno zaključio kako je štrajk službenika i namještenika u sudovima zakonit kao i da je organiziran u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa.

Ne samo da ovi potplaćeni ljudi ne namjeravaju odustati od štrajka i svojih zahtjeva već se iz njihovih redova čuju najave velikog prosvjeda, što sasvim sigurno nije ugodna poruka ni za predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u čijim redovima poprilično ravnodušno gledaju na ovaj štrajk, iako situacija nije nimalo bezazlena.





U štrajku naime od prvog dana sudjeluje oko 5.000 ljudi koji su nezadovoljni ponudama i razgovorima s ministrom Ivanom Malenicom kojemu su ruke ionako vezane što niti nije neka novost kada se zna da sve najvažnije odluke u Vladi posebice one koje se odnose na financije donosi premijer Andrej Plenković.

Na odluku o ulasku u štrajk naši sugovornici sa suda bili su kako kažu primorani jer skoro tri godine upozoravaju na situaciju u kojoj se nalaze, i ne misle da tu situaciju može riješiti vladino predloženo povećanje plaća cijeloj državnoj službi od 60 do 100 eura.

Osim što ovi ljudi traže povišicu od 400 eura, oni svojim štrajkom nastoje ukazati i na nedostatak kadrova, natječaje na koje se nitko ne prijavljuje, odlazak ljudi iz sustava, ali i na dotrajalu i zastarjelu opremu na kojoj rade.

Sve je to prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika slika i prilika državne brige za pravosudni sustav, u kojega su i oni sami razočarani do te mjere da iz sustava bježi svatko onaj tko ima gdje pomoći i kome se otvori kakva, takva prilika što u današnje vrijeme s obzirom na potražnju za radnom snagom i nije neki problem.

Dovedeni na rub siromaštva

”Mi smo dovedeni na rub siromaštva, zapisničar kraj karijere dočeka s plaćom od oko 700 eura, recite tko si na ove današnje cijene bilo što može priuštiti, i kojeg to početnika danas možete privući s plaćom od 600 eura koja se nama nudi. Mlade ne zanima što je to državna služba, to je nekoć ljude privlačilo, ali danas to nikome ne igra nikakvu ulogu” tvrdi naš sugovornik s jednog zagrebačkog suda te napominje da ni izbliza nisu dobili potporu od svojih kolega sudaca u onoj mjeri u kojoj bi trebali s obzirom na to da su oni žila kucavica svakog sudskog procesa.

”Bez nas je nemoguće završiti bilo koje ročište, a mi radimo kao da smo u prošlom stoljeću iako nam godinama najavljuju modernizaciju sustava, oni su sustav samo unazadili, a to je dovelo do frustracije iako mi ni sa ovime što tražimo po pitanju povišice nećemo dobiti neka pretjerana primanja”, naglašava naš sugovornik.









Naglašavaju pak u Vladi kako je zahtjeve ovih ljudi nemoguće ispuniti i da toliku povišicu od 400 eura preko noći i u jednom valu teško mogu očekivati, pošto i ministar Malenica i premijer Plenković čuvaju državni proračun pa bi ova situacija mogla potrajati do u nedogled i to ne samo zbog ovog štrajka već i zbog prosvjeda koje najavljuju odvjetnici specijalizirani za kazneno pravo nezadovoljni izmjenama Zakona o kaznenom postupku iz 2022.godine zbog kojih su im uskraćeni pravo na slobodne dane i godišnji odmor, a zbog čega je javno istupila ugledna zagrebačka odvjetnica Višnja Drenški-Lasan koja je baš zbog toga Ustavnom sudu podnijela prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti dvaju zakonskih članaka- 49. i 45. Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a, a usto traži i privremenu mjeru kojom bi se obustavile sve radnje koje se temelje na njima.

Nezadovoljni i odvjetnici

Problematične su naime kaznenjacima zakonske odredbe koje određuju dostavu sudskih pisama putem informacijskog sustava, a sporni članak koji ih je uznemirio propisuje da sud odluke i dopise odvjetniku dostavlja u sigurni elektronički poštanski pretinac.

Sa slanjem odluke ili dopisa informacijski sustav primatelju na e-mail adresu dostavlja i informativnu poruku kojom ga obavještava o dostavi, a paralelno s time stiže mu i poruka da se dopisi smatraju dostavljenima po isteku osam dana od dana kada su zaprimljeni u taj sigurnosni elektronički poštanski pretinac primatelja.









Iako ovaj sustav dostave ima svojih prednosti poput primjerice brže i sigurnije dostave, problem predstavlja to što odvjetnici po njemu ne mogu imati u planu dane kada će uzeti odmor pošto se ovako provedena dostava smatra neposrednom dostavom, točnije rečeno drži se da su odluka ili dopis dostavljeni izravno osobi kojoj su upućeni.

”Zakonodavac nije predvidio razuman rok za preuzimanje pisama dostavljenih u elektronički pretinac odvjetnika, ni vrijeme za mirovanje rokova za dostavu presuda u elektronički pretinac branitelja tijekom srpnja i kolovoza kada većina sudaca, tužitelja, ali i svih u Hrvatskoj koristi godišnji odmor”, tvrdi Drenški-Lasan te podsjeća kako je godišnji odmor socijalna kategorija koja ulazi u grupu socijalnih prava.

”To je zakonom propisano razdoblje u kalendarskoj godini u kojem radnik može izbivati s rada s pravom na naknadu plaće radi obnove radnih sposobnosti”, navodi Drenški-Lasan koja se i u svojem podnesku Ustavnom sudu poziva na međunarodne dokumente i presude Europskog suda za ljudska prava koje radniku jamče pravo na odmor.