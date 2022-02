PLENKOVIĆU PRIJETI OPAKA BRITKA DAMA! Hitno mora nešto poduzeti: Namjere su otkrivene

Autor: Iva Međugorac

“Mislim da je preuranjeno o tome govoriti, ali ja ću naravno reći Sandru Benčić. To je jedna osoba koja bi po kvalifikacijama, iskustvu, poštenju i čistoći mogla biti kandidat. Ali traženjem nekog kandidata će se dogoditi to što je interes HDZ-a, da se tu stvari rastresu, da krenu prepucavanja, natjecanja, za što sada nije trenutak”, odgovorila je gostujući na N1 televiziji saborska zastupnica Urša Raukar dajući naslutiti koga vidi kao potencijalnog kandidata lijeve oporbe za premijera.

Teza o tome da bi Benčić mogla biti predsjednica Vlade provlače se još od lokalnih izbora na kojima je u Zagrebu pobjedu odnio Tomislav Tomašević, tih teza svjestan je i aktualni premijer Andrej Plenković koji prema Benčić ima poseban animozitet.

”Plenković je ne može smisliti, svjestan je da je njena namjera ta da ga sruši, on na to do sada nije gledao pretjerano ozbiljno jer je vjerovao da će se s Tomaševićem na čelu Zagreba srušiti rejting platforme Možemo, oni doista u Saboru jesu nečujni i neprijetni, ali Benčić je opaka, britka, elokventna i opasna, privukla je pažnju javnosti i medija, vrlo dobro zna što radi, i ide joj od ruke, a Plenkoviću bi se na parlamentarnim izborima ako se ovako nastavi mogao dogoditi šok kao što se u Zagrebu dogodio šok s Tomaševićem”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te tvrdi da je trenutna situacija posebno opasna.

”Oporba se ujedinjuje i inzistira na prijevremenim parlamentarnim izborima, a Plenković strahuje od toga kada će mu policija pokupiti nekoga od ministara, njemu je po hitnom postupku potrebna rekonstrukcija Vlade i pronalazak novih koalicijskih partnera, mora maknuti SDSS i Miloševića jer ovo prerasta u ozbiljnu prijetnju, vidite i sami da su u Možemo već počeli pripremati oni na tome neće stati, niti će se primiriti kao što se nisu smirili ni u Zagrebu sve dok Tomaševića nisu doveli na vlast”, upozorava naš sugovornik te dodaje da premijerovu situaciju dodatno komplicira tanka saborska većina, ali i to što on ne zna što očekivati od svojih suradnika koji nisu dorasli izazovnim vremenima u kojima se Vlada nalazi. ”I ovi u HDZ-u koji su krenuli u rušenje iz te takozvane desne struje moraju znati što rade, ako se ne primire, i ako se izazovu novi izbori Benčić je iduća premijerka”, zaključuje naš sugovornik.