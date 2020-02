PLENKOVIĆU PODMEĆU HDZ-ovci?! Tko opstruira Vladu uoči unutarstranačkih izbora?

Prilično glasno i buntovno posljednjih nekoliko tjedana zagrebački HDZ-ovci zazivaju raskid suradnje s Milanom Bandićem na gradskoj razini. Kap koja je prelila čašu bili su predsjednički izbori na kojima je njihova predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović debakl doživjela baš u metropoli.

Taj su poraz HDZ-ovci iz Zagreba pripisali njenom pretjeranom zbližavanju sa šefom metropole. Premda to nije posve neistinito, činjenično je stanje i to da je zagrebački HDZ godinama u dubokoj krizi te da je opstanak tog važnog stranačkog ogranka pod velikim upitnikom, dijelom i stoga što godinama ovisi o Bandiću, kojega su se sada odlučili otarasiti.

No, ako se pita šefa stranke, Andreja Plenkovića, trenutak nije mogao biti gori. Naime, nije nikakva enigma da šefu Vlade stabilnost čuvaju upravo Bandićevi saborski ‘žetončići’. Radi njih se htio poštedjeti trzavica s gradonačelnikom, barem dok se ne smire tenzije oko unutarstranačkih izbora. Na te Plenkovićeve vapaje oglušili su se i u zagrebačkom HDZ-u, i u Bandićevim redovima, pa je gradonačelnik, suprotno premijerovim zahtjevima, odbio HDZ-ove amandmane te na glasanje pred skupštinare stavio GUP.

Tu prvu utakmicu je izgubio, destabilizirajući svoju poziciju u gradu, a ujedno dovodeći u pitanje i odnose s Plenkovićem na državnoj razini. Hoće li zbog krize u Gradskoj skupštini u pitanje doći odnosi u Parlamentu, pitanje je to oko kojega glavu razbijaju HDZ-ovci lojalni Plenkoviću. Dio njih uvjeren je kako Vlada nije ugrožena.

”Ne vjerujem da bi se kriza mogla preliti na državnu razinu, niti mislim da će prepucavanje između zagrebačkih HDZ-ovaca i Bandića utjecati na to da se prije rujna ide na unutarstranačke izbore. Plenković je i sam svjestan kako ove nesuglasice u Zagrebu nemaju veze s Bandićem, one su odraz unutarstranačkih izbora. Te sukobe koje se nastoji potencirati između njega i Bandića on pripisuje Milijanu Brkiću i njegovim kadrovima u zagrebačkom HDZ-u. Nije tajna da Brkić kontrolira zagrebački HDZ. Pa, uostalom, na čelu tog ogranka je njegov čovjek Andrija Mikulić, pa prema tome ovo potenciranje krize u Vladi treba promatrati i u tom svjetlu”, smatra naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću.

Uvjeren je kako se u Saboru ništa dramatično neće dogoditi te da po dosadašnjem principu mogu funkcionirati još nekoliko mjeseci. ”Plenković će se dogovoriti s Bandićem, ne vjerujem da će on vući neke ishitrene poteze. Istina je da je ljut, ali nije to nešto što premijer nije u stanju izgladiti. Daleko će teže izgladiti odnose u stranci nego one s Bandićem”, zaključuje naš sugovornik blizak premijeru.