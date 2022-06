PLENKOVIĆU NIJE SVEJEDNO, BAŠ GA MUČI MILANOVIĆ: Ja ne znam što će on reći na sastanku NATO-a

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković jutros je u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada” ponovno kritizirao predsjednika Republike oko njegovog stava o ulasku Švedske i Finske u NATO.

Plenković je rekao da razumije Švedsku i Finsku, dodavši da te zemlje žele štit kolektivne sigurnosti.

Rekao je da ne zna što će predsjednik Zoran Milanović reći na sastanku NATO-a u Madridu.





Milanovićev stav oko uvjetovanja ulaska Švedske i Finske u NATO rješavanjem statusa Hrvata u BiH ocijenio je neprihvatljivim iz nekoliko razloga, uključujući političke.

“To se ne radi nekome s kim si u Europskoj uniji. Dakle, mi gradimo Pelješki most i novcima švedskih poreznih obveznika, da budemo sasvim tu jasni. Jednom kad si u Uniji imaš solidarnost kao glavno načelo i poštuješ se i pomažeš”, rekao je Plenković.

Poručio je i da se on godinama trudi više nego bilo tko na našoj sceni da se popravi položaj Hrvata u BiH.

Mi smo u neviđenim krizama osigurali i zaposlenost i da ljudi imaju plaću, to ćemo opet učiniti, dodao je premijer.

Plenković je govorio o opskrbi plina za hrvatske građane.

– Što se tiče LNG terminala. Sa 2,6 milijardi kubika plina, podigli smo kapacitet na 2,9. Naši partneri imaju mogućnost dignuti kapacitet na 6,1 milijardi kubika. To se može napraviti relativno brzo. Mi moramo povećati kapacitete naših plinovoda, to je malo teži zadatak i treba vremena, za to se mogu koristiti sredstava iz EU-a. S te strane Hrvatska ima mogućnost osigurati dovoljno plina za naše susjede, to su ogromne mogućnosti koje Hrvatska može gledati kao svoju šansu.









Je li zajamčena dostupnost hrane, ima li strahova?

“Ne vidim problem nestašice već rasta cijena hrane, nisam primijetio da nečega nemamo. Nažalost, ako porastu temeljne sirovine, efekt cijena na gađane je da to osjete. Tu se u nekim elementima izgubilo da smo spustili PDV na neke proizvode, ovo je vrijeme krize, ne uobičajenog biznisa, svi se moraju stisnuti. Ako se u Njemačkoj ili Francuskoj apelira da se smanji grijanje, ako troškovi budu takvi, moguće je da idu i takve preporuke kod nas, sve je na stolu, ovo je trenutak velike gospodarske krize. Ne može Vlada riješiti baš sve, trgovački lanci, posrednici, moraju se nečega odreći. Učinit ćemo sve da bude dovoljno svega što građanima treba”, rekao je Plenković.

Hoće li se izaći u susret poduzetnicima, primjerice u računima za električnu energiju?









“Gledat ćemo što možemo, ljudi obično na nekoliko godina imaju ugovorene cijene, onima kojima su u krizi isticali ugovori se dogodilo povećanje, postoje zakonski propisi o kategorizacijama, jeste li obrt ili kućanstvo. Mi gledamo kako da to ublažimo na različite načine, puno je subjekata kojima su troškovi veći, morat ćemo sve staviti na stol. Puno smo stavili na leđa HEP-a, dobro je da je u državnom vlasništvu. Kada sagledamo sve, prilagođavat ćemo mjere da pomognemo koliko možemo”.

Koji su reformski zahtjevi koji slijede?

“Do kraja ovog tjedna ćemo završiti 25 mjera predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, tu je niz aktivnosti iz gospodarstva i pravosuđa, zatim radimo izvješće, Komisiji ga šaljemo, 6,3 milijarde eura ćemo u idućih nekoliko godina dobivati na bazi svakoga semestra”, najavio je premijer.

Hoće li se još pomoći umirovljenicima?

“Moram pohvaliti koalicijske partnere. Umirovljenicima je teško, mirovine su male, omogućili smo djelu umirovljenika da primaju praktički dvije mirovine. Mislim da je to bila sjajna inicijativa”.

Covid brojke opet rastu, čekaju li nas nove mjere?

“U ovom trenutku ne. Brojevi rastu, no nema većeg pomaka u hospitalizacijama. Svi naši zreliji sugrađani moraju se čuvati covida i ove godine. Za zdrave ljude mlađe dobi tu nije takav problem. Mi trenutno kao ni drugi, nemamo namjeru poduzimati neka ograničenja, a najesen treba vidjeti s obzirom da će imunitet od doza cjepiva, ići će se vjerojatno s preporukama za daljnja cjepiva.”.

Izbori u Splitu

“Vlast od lani je sebe srušila, izazvala nepotrebne izbore. To je egzibicionizam, izlaznost je bila izrazito mala, to pokazuje da je većina bila nezainteresirana. Manje ljudi ukupno je glasalo, profitirao je bivši gradonačelnik, ali iscrpio je bazen dojučerašnjih koalicijskih partnera, ljevica je ostala na 2. Centar se lažno pretjera, Đogaš je rekao da su ultraljevica, slažem se s tim. Mi smo ostvarili isti rezultat kao lani što se tiče Vijeća, Đogaš ide u drugi krug, za mene je on deset puta bolji kandidat. Poštujem odluku svih naših birača, moji su roditelji iz Dalmacije. Mi ćemo sa svima surađivati, lažna teza je da radimo diskriminaciju. Uvjeren sam da bi za Splićane bilo bolje da povjerenje daju Đogašu, on ima želju da pridonose, nema kalkulacija za daljnje političke karijere, Pozivam birače centra, pravog centra, a ne Puljkovog i desnog centra da glasaju za Đogaša. Siguran sam da njegovi zamjenici neće vrijeđati Židove u Hrvatskoj, ići na internet i gledati seks sa maloljetnicima. Ova ekipa je osramotila Split, umjesto metle, dio birača ih je podržao, nadam se da ljudi misle svojom glavom”, rekao je.

Prijevremeni izbori?

“Bi li netko išao na samit s nekim tko mu kaže da je glup ili šef lokalne nacističke stranke. Kako ljudi još nisu skužili kako ja razmišljam? Ako imamo stabilnu većinu i toliko izazova, zašto bih išao na izvanredne izbore. Marko i ja dođemo ujutro, popijemo kavu pa pitam kad ćemo na izbore jer nemamo što pametno za raditi”, zaključio je premijer.