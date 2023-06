‘Plenkoviću mogu pripremiti kokice!’ HDZ-ovci likuju nakon velikog potresa na političkoj sceni

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Kocka je bačena, Možemo je odabrao svoj put i u naredni izborni ciklus stranka je odlučila ići bez SDP-a. Politički analitičari su skeptični prema toj odluci i uglavnom su stava kako će se sada glasovi na ljevici još više razvodniti te je olakšana još jedna obrana vlasti HDZ-u te eventualni uspjeh desnih grupacija.

Bilo kako bilo, SDP s Peđom Grbinom na čelu nije krio nezadovoljstvo te su iz stranke poručili kako je Možemo ovim činom stavio “stranku ispred građana”, dok iz strane Tomislava Tomaševića tvrde kako je njihova odluka plod rezultata ankete koja je za rezultat navodno imala da ne ostvaruju veći uspjeh u koaliciji sa SDP-om. U javnosti su se odmah pojavile špekulacije kako se stranke nisu mogle dogovoriti oko toga koja bi imala pravo dati eventualnog premijera ili premijerku, no iz oba tabora su demantirali te tvrdnje.

Sljedeći dan nakon sjednice vrha Možemo, Grbin je u intervjuu najavio da će on biti kandidat za premijera, dok iz stranke Možemo zasad nema potvrde. Na toj poziciji sebe vidi Sandra Benčić, a ostaje pitanje koji je plan zagrebačkog gradonačelnika i čelnika stranke Tomaševića. Ipak, valja ostaviti mogućnost da bi se pri eventualnom pozitivnom raspletu samih parlamentarnih izbora, Možemo i SDP vrlo vjerojatno ušli u postizborni savez u nekom obliku.





HDZ čeka rasplet

S druge strane, HDZ kroz javnost pomalo likuje te nam iz stranke insajderi poručuju kako su zadovoljni ovim ishodom i s nestrpljenjem očekuju zaplet i rasplet na ljevici.

“Nismo znali što će Možemo odlučiti, no na koncu mislim da je to očekivano. Oni su poletjeli dosta visoko i smatraju da su veći od velikog brata SDP-a, vidjet ćemo hoće li im se to obiti o glavi. Nama je ipak najvažnije da građane podsjetimo na sve uspjehe naše vlasti i okrenemo se svojim strategijama i pripremama za izborni ciklus”, rekao nam je izvor iz HDZ-a.

A što možemo očekivati u predizbornoj godini i narednim izborima, upitali smo političkog analitičara i komentatora Karla Juraka. “HDZ može pripremiti kokice – samo to – pritom ne mislim čak da je ovo znatno bolja odluka za HDZ negoli odluka o koaliciji, nego sama činjenica da oporba vrluda koristi HDZ-u”, smatra Jurak.

Smatra da Plenković ima dosta karata u rukavima. “Ako ne i samo zbog izborne matematike, a ono sigurno zbog toga što sebe opet mogu predstaviti kao jamac stabilnosti i ‘sigurne Hrvatske’. Da su još umješniji, navodili bi primjere iz nekih bliskih zemalja gdje su labavi poslijeizborni savezi dovodili do fijaska i novih izbora (primjer Bugarske, Crne Gore, Slovačke, Češke…). Dakle, HDZ, kako god okrenemo, po tom pitanju ima dosta asova u rukavu. Svaki sukob unutar oporbe im odgovara neovisno o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama. Za HDZ bi bilo najbolje da šute i daju primjere nestabilne i kratkotrajne ili čak nemoguće vlasti u zemljama koje sam spomenuo”, rekao je analitičar.

Na koncu, hoće li se sve preliti u HDZ-ovu korist?

“Sve im to ne mora donijeti niti jedan novi glas, ali može obeshrabriti bilo kojeg anti-HDZ-ovca, a po iskustvima s prošlih izbora znamo kako to onda završi – s malom izlaznošću i zalogom stabilnosti”, zaključio je Karlo Jurak.









Podsjećamo, 2024. za Hrvatsku je superizborna godina u kojoj nas očekuju izbori za Hrvatski sabor, Europski parlament te na kraju godine i prvi krug predsjedničkih izbora…